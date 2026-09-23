Ενώπιος Ενωπίω: Η Μαρία Καρυστιανού καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 24:00

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00.
Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία»;
Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα;
Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών.
Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00, η Μαρία Καρυστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».
#EnwpiosEnwpiw
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Μαρία Παπακωστοπούλου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας
Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Γαλάνη