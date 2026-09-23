Ενώπιος Ενωπίω: Η Μαρία Καρυστιανού καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 24:00

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Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00.

Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία»;

Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα;

Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00, η Μαρία Καρυστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Μαρία Παπακωστοπούλου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Γαλάνη