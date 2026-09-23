Τηλεθέαση (22/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 20,7%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 19,1% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 25,6%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 22,6% και στην τρίτη το «GNTM» με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Ριφιφί 20,7%

ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 19,1%

ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 13,9%

MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,6%

ANT1 – Ντέρτι 12,2%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%

MEGA – Κάμπινγκ 10,5%

STAR – GNTM 9,1%

ΕΡΤNEWS – Force 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό