Τηλεθέαση (22/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης, το «Ριφιφί» αναδείχθηκε νικητής τόσο στο γενικό κοινό με 20,7% όσο και στο δυναμικό κοινό με 25,6%, ακολουθούμενο από το «Μπαμπά, Σ' Αγαπώ» και άλλα σίριαλ και εκπομπές. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Ριφιφί» αναδείχθηκε νικητής της prime time ζώνης της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας την πρωτιά τόσο στο γενικό (20,7%) όσο και στο δυναμικό κοινό (25,6%).
  • Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η σειρά «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 19,1% στο γενικό κοινό και 22,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «GNTM» βρέθηκε στην τρίτη θέση με 13,5%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» ξεχώρισαν στο γενικό κοινό με 13,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 20,7%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 19,1% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 25,6%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 22,6% και στην τρίτη το «GNTM» με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Ριφιφί 20,7%
  • ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 19,1%
  • ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 13,9%
  • MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,6%
  • ANT1 – Ντέρτι 12,2%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
  • MEGA – Κάμπινγκ 10,5%
  • STAR – GNTM 9,1%
  • ΕΡΤNEWS – Force 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Ριφιφί 25,6%
  • ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 22,6%
  • STAR – GNTM 13,5%
  • MEGA – Κάμπινγκ 11,2%
  • ANT1 – Ντέρτι 10,9%
  • MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,5%
  • ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 5,7%
  • ΕΡΤNEWS – Force 0,9%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ