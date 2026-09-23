Ιταλία: Νεκρός 22χρονος εργάτης ύστερα από πτώση 10 μέτρων στο Κολοσσαίο – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Φρικτό εργατικό δυστύχημα στην Ιταλία, όπου ένας 22χρονος αναρριχητής έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, στο Κολοσσαίο.

Το δυστύχημα συνέβη χθες το βράδυ, όταν ο 22χρονος Αντρέα Μορέτι που εργαζόταν για την τοποθέτηση του νέου συστήματος φωτισμού στο πασίγνωστο αυτό ρωμαϊκό μνημείο, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν τον 22χρονο και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας στη σορό του 22χρονου, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του.

«Η ζώνη ασφαλείας δεν ήταν δεμένη»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η la stampa, ο εργάτης βρέθηκε να φοράει ζώνη ασφαλείας, αλλά το σχοινί δεν ήταν δεμένο, όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία της Ρώμης, προκειμένου να διαπιστώσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Άλλοι δύο εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του θύματος, ήταν παρόντες στο εργοτάξιο τη στιγμή του δυστυχήματος, και ανακρίθηκαν από τους ερευνητές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μια σειρά από έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σύμβαση, έχουν επίσης αποκτηθεί από το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου. Θα διεξαχθούν επίσης έλεγχοι στην εκπαίδευση των εργαζομένων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, ενόψει των εγκαινίων που έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.

Αστυνομικοί της Κεντρικής Εταιρείας Ρώμης και της Ανακριτικής Μονάδας, ο ιατροδικαστής, ο εισαγγελέας υπηρεσίας και προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας και της Τοπικής Υγειονομικής Αρχής του Σπρέσαλ έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι ανακοίνωσε ότι το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου διέταξε το κλείσιμο του Αμφιθεάτρου Φλαβίων σε ένδειξη πένθους για τον τραγικό θάνατο του εργάτη. «Ένα τραγικό γεγονός που μας αφήνει σοκαρισμένους και άναυδους. Τα λίγα λόγια που μπορούμε να εκφράσουμε είναι αφιερωμένα στον Αντρέα, την οικογένειά του και τους αγαπημένους του: εκφράζουμε σε όλους τα βαθύτατα συλλυπητήρια για τον παράλογο θάνατο ενός νέου άνδρα αφοσιωμένου στο έργο του», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, σε μήνυμά της, ότι «το να χάνεις την ζωή σου στα 22 σου χρόνια είναι απαράδεκτο, ακόμη περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας σου».