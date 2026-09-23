Σάλος στη Βρετανία: Ακροδεξιός ακτιβιστής έσκισε με μαχαίρι λέμβο μεταναστών στη Μάγχη ενώ βρισκόταν πάνω της διασώστης – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα επικίνδυνο επεισόδιο στη Θάλασσα της Μάγχης πυροδότησε νέες έντονες αντιδράσεις γύρω από το μεταναστευτικό στη Βρετανία, όταν γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής κατά της μετανάστευσης έσκισε με μαχαίρι φουσκωτή λέμβο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση περισυλλογής και ενώ ένα μέλος του σωστικού συνεργείου επέβαινε σε αυτήν.

Έρευνα της αστυνομίας

Ο Ντάνιελ Τόμας, γνωστός με το ψευδώνυμο «Danny Tommo», βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο αστυνομικής έρευνας, καθώς κατέγραφε σε βίντεο τον εαυτό του να εντοπίζει και να ακολουθεί δύο φουσκωτές λέμβους που μετέφεραν αιτούντες άσυλο από τη Γαλλία προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ώρα που οι διασώστες βοηθούσαν τους επιβαίνοντες να μεταβούν στα ναυαγοσωστικά σκάφη, ο Τόμας πλησίασε μία από τις λέμβους φωνάζοντας: «Ας απαλλαγούμε από αυτή τη βάρκα».

🚨 BREAKING: fascist thug Danny Tommo is slashing RNLI boats rescuing migrants in the channel. What a violent far right thug Tommo is. We’re going to stop him and his hate. If he mobilises again in Portsmouth again tonight, we’ll be opposing him #standuptoracism pic.twitter.com/JEhXqVgC2i — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) September 22, 2026



Η φουσκωτή λέμβος ήταν γεμάτη με δεκάδες σωσίβια που είχαν αφήσει πίσω τους οι μετανάστες επιβάτες.

Καθώς ο Τόμας ζύγωνε το σκάφος, ένας διασώστης με πορτοκαλί γιλέκο και κίτρινο κράνος πάτησε πάνω στη λέμβο ερχόμενος από το μεγαλύτερο ναυαγοσωστικό. Τότε, ο Τόμας ξεκίνησε να σκίζει το φουσκωτό με ένα μαχαίρι.

🚨Danny Tommo has just stabbed an inflatable migrant boat in the English Channel with a member of a French rescue team on it. He’s out of control and needs arresting. pic.twitter.com/VH3Q7PhlF7 — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 22, 2026



Η Αστυνομία του Χάμπσιρ ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για την αναφερόμενη επίθεση με μαχαίρι στη Μάγχη, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα από το υπουργείο Εσωτερικών.

Οδύσσεια 38 ωρών στη θάλασσα

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που θεωρείται το πλέον μακροσκελές που έχει καταγραφεί ποτέ για μια μικρή λέμβο μεταναστών στη Μάγχη.

Συνολικά 51 μετανάστες έφτασαν στο λιμάνι του Ντόβερ στο Κεντ, έπειτα από ένα ταξίδι-ρεκόρ διάρκειας 38 ωρών.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Πορ-αν-Μπεσέν, βόρεια της Μπαγιέ στη Νορμανδία, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας. Παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι το σκάφος κατευθυνόταν προς το Γκόσπορτ, τελικά κατέληξε στο Ντόβερ μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, καθώς τα ρεύματα παρέσυραν τη βάρκα πίσω προς τις γαλλικές ακτές το βράδυ της Δευτέρας, το σκάφος βρέθηκε τόσο κοντά στην ξηρά που άλλοι 10 έως 15 μετανάστες κατάφεραν να επιβιβαστούν σε αυτό.

Τέσσερις γαλλικές ναυαγοσωστικές λέμβοι, το ρυμουλκό διάσωσης Abeille Liberté και ένα ελικόπτερο του Γαλλικού Ναυτικού κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της μήκους 12 μέτρων λέμβου.

Εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε: «Το σκάφος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, πολύ χαμηλά στο νερό, με μία μόνο μικρή εξωλέμβια μηχανή για να το κινεί. Η θάλασσα ήταν ήρεμη και οι καιρικές συνθήκες καλές, αλλά λήφθηκε η απόφαση να συνοδευτεί το σκάφος χωρίς να υπάρξει παρέμβαση».

Το Abeille Liberté συνέχισε να παρακολουθεί τη λέμβο μέχρι το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Γύρω στις 16:30, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε δύο ναυαγοσωστικά σκάφη του οργανισμού RNLI και μισή ώρα αργότερα επιβιβάστηκαν στο σκάφος HMC Vigilant της Συνοριοφυλακής, το οποίο τους μετέφερε τελικά στο Ντόβερ.

Εντάσεις, συλλήψεις και διαδηλώσεις

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη αξιωματική αντιπολίτευση των Συντηρητικών, που χαρακτήρισαν το περιστατικό «φιάσκο», θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών που υπέγραψε η κυβέρνηση των Εργατικών με τη Γαλλία για την αποτροπή των διελεύσεων.

Ο Κρις Φιλπ δήλωσε: «Αυτό το τελευταίο φιάσκο δείχνει ότι οι Γάλλοι δεν προσπαθούν καν να σταματήσουν τις βάρκες των παράνομων μεταναστών στα γαλλικά ύδατα – αντίθετα, τους συνοδεύουν μέχρι εδώ».

«Η ασφάλεια των συνόρων μας έχει καταρρεύσει σε χάος, με τους μετανάστες να διασχίζουν τη θάλασσα κατά βούληση, διανύοντας όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις με όλο και μεγαλύτερες βάρκες», πρόσθεσε.

Μετά τις πληροφορίες ότι το σκάφος επρόκειτο να ελλιμενιστεί στο Γκόσπορτ του Χάμπσιρ, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πόλη αλλά και στο γειτονικό Πόρτσμουθ. Ωστόσο, η κινητοποίηση εκτονώθηκε όταν η λέμβος άλλαξε πορεία προς το Ντόβερ.



Η Αστυνομία του Χάμπσιρ χαρακτήρισε ορισμένους από τους διαδηλωτές στο Γκόσπορτ «εχθρικούς» προς τους αστυνομικούς και ανακοίνωσε τη σύλληψη έξι ατόμων.

Παράλληλα, περίπου δώδεκα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Ντόβερ κατά την άφιξη των μεταναστών, με την αστυνομία να αποκλείει τους γύρω δρόμους.

Η βουλευτής των Συντηρητικών στο Γκόσπορτ, Ντέιμ Κάρολαϊν Ντινενέιτζ, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν τελικά στο Ντόβερ, τονίζοντας: «Αυτό πρέπει τώρα να δημιουργήσει ένα σαφές προηγούμενο. Εάν ανακοπούν άλλα σκάφη στο δικό μας τμήμα της Μάγχης, θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στο Ντόβερ».

Ποιος είναι ο ακροδεξιός «Danny Tommo»

Ο Τόμας αποτελεί γνώριμη φυσιογνωμία στους κύκλους της βρετανικής Ακροδεξιάς την τελευταία δεκαετία, στην οποία δραστηριοποιήθηκε αμέσως μετά την αποφυλάκισή του το 2016, όταν εξέτισε ποινή διετούς κάθειρξης για απόπειρα απαγωγής, σημειώνουν οι Irish Times.

Danny Tommo already has a conviction for knife crime. The footage of him going wild with a knife and slashing a boat with emergency workers on it in the Channel today is disgusting. We are standing up to the fascists of Patriot Platform and will expose and break them. pic.twitter.com/pM2OmEOG7J — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) September 22, 2026



Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, μετά τη φυλακή στράφηκε στη θρησκεία. Πλέον δραστηριοποιείται στον αυξανόμενο κύκλο της βρετανικής «σκληρής» Δεξιάς και του έντονα πολιτικοποιημένου δεξιού χριστιανικού ευαγγελικού ρεύματος, με το οποίο συνήψε συμμαχία τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι διαμαρτυρίες που έχουν λάβει χώρα στο Ντόβερ το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν υπό την ομπρέλα της οργάνωσης Patriot Platform, την οποία ίδρυσε ο ίδιος φέτος.

Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες είχε προειδοποιήσει ότι οι ομοϊδεάτες του ακτιβιστές θα καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε μορφές «άμεσης δράσης» — τακτικές που μέχρι πρότινος συνδέονταν κυρίως με περιθωριακές ομάδες της «σκληρής» Αριστεράς.

Ο ίδιος περιέγραψε τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο Ντόβερ ως «προειδοποίηση» προς τις αρχές, διαμηνύοντας: «Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα είναι το επόμενο μήνυμα».

Mόλις 36 ώρες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Τόμας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να αντιμετωπίζει αστυνομικούς κοντά στο Πόρτσμουθ —σε μικρή απόσταση από την κατοικία του στο Χέιλινγκ Άιλαντ— την ώρα που εκείνοι επιβίβαζαν σε λεωφορεία νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο με προορισμό το Κεντ.

«Είδατε τι κάναμε στο Ντόβερ;» ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς, λαχανιασμένος από το τρέξιμο. «Ήμουν ο διοργανωτής… Αν δεν σταματήσετε τώρα, θα καλέσω 1.000 άτομα σε αυτό το σημείο».

Λίγη ώρα αργότερα, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές εμφανίστηκαν πράγματι στο σημείο.

Επί δέκα χρόνια, ο Τόμας θεωρείται στενός συνεργάτης του Τόμι Ρόμπινσον (κατά κόσμον Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον), του πιο αναγνωρίσιμου ακροδεξιού υποκινητή στη Βρετανία, έχοντας διατελέσει και προσωπικός του σωματοφύλακας.

Παράλληλα, ο φωτογραφικός φακός των Irish Times τον είχε εντοπίσει στα παρασκήνια πολιτικοθρησκευτικής εκδήλωσης της Ακροδεξιάς στο Λονδίνο, την οποία είχε διοργανώσει ο Ρόμπινσον τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ βρισκόταν εκ νέου στο πλευρό του τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της πορείας «Unite the Kingdom» στο Γουάιτχολ.