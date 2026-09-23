Στάθης Σχίζας: Οι δηλώσεις για την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου και η αντίδραση της Τσιμτσιλή – «Η τοποθέτησή του, είναι απαράδεκτη»

Ο Στάθης Σχίζας προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day» αντέδρασαν, με την παρουσιάστρια να χαρακτηρίζει την τοποθέτησή του ως «απαράδεκτη». 

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Στάθης Σχίζας
Φωτογραφία: Instagram/schizas_stathis
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στάθης Σχίζας έκανε δηλώσεις για την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, αναφέροντας ότι: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στη παραγωγή, δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι».
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day» σχολίασαν τις δηλώσεις του, με την παρουσιάστρια να χαρακτηρίζει την τοποθέτησή του ως «απαράδεκτη».
  • Η οικοδέσποινα του «Happy Day» τόνισε ότι ο Στάθης Σχίζας «μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι έχει πάθει ο Σταύρος», καθώς «δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μια άλλη ζωή».

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Ο πρώην παίκτης του Survivor και επιχειρηματίας Στάθης Σχίζας, σε εκδήλωση που βρέθηκε, τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, με τα όσα είπε να κάνουν δυσάρεστη εντύπωση στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στους συνεργάτες της, στο «Happy Day».

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Η έμπειρη παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτησή του ως «απαράδεκτη».

Στις δηλώσεις του, ο Στάθης Σχίζας ανέφερε ότι: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στη παραγωγή, δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι. Άποψη μου. Θα το πω λίγο λαϊκά, χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή. Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις, ότι έπεσαν πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος». 

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Μετά την ολοκλήρωση του αποσπάσματος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε: «Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ο Στάθης, τι έχει πάθει ο Σταύρος. Δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μια άλλη ζωή. Είπε ότι δεν εύχεται ούτε στον εχθρό του να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του, δεν του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει έτσι. Μετά, η τοποθέτησή του, συγγνώμη που θα το πω, είναι απαράδεκτη».

 «Δεν τον ξέρω προσωπικά, τον ξέρω τηλεοπτικά, αλλά μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα. Το ότι μπορεί αυτό το παιδί να βρει ξανά την ευτυχία, τη δυνατότητα να προχωρήσει τη ζωή του, αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί μέσα από τις δυσκολίες, μαθαίνουμε να είμαστε πιο δυνατοί. Αλλά δεν μπορείς απλά να το περάσεις ελαφρά τη καρδία και να πεις “δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει”. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», συνέχισε η παρουσιάστρια.

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