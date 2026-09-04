Survivor: Σε σοβαρές καταγγελίες προχωρά ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail

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Με αγωγή-μαμούθ ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται αντιμέτωποι στις ΗΠΑ οι παραγωγοί του Survivor Greece, καθώς ο 22χρονος παίκτης του 13ου κύκλου, Σταύρος Φλώρος, προσέφυγε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαϊάμι, μετά τον ακρωτηριασμό του σε φρικτό ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, στο ίδιο δικαστικό έγρραφο περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στους παίκτες του ριάλιτι σόου.

Αγωγή 100 εκατ. δολαρίων για αμέλεια και απάτη

Ο Φλώρος υπέστη ένα σοβαρότατο ατύχημα στις 11 Μαΐου, ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο για να εξασφαλίσει τροφή στην ομάδα του.

Ο 22χρονος χτυπήθηκε από προπέλα διερχόμενου τουριστικού σκάφους, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.

Όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα, ο Φλώρος προσέφυγε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ εναντίον πολλαπλών εταιρειών παραγωγής της 13ης σεζόν του Survivor Greece, διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για αμέλεια και απάτη.

Στην προσφυγή 61 σελίδων υποστηρίζεται ότι οι παραγωγοί απέτυχαν να προστατεύσουν τους παίκτες από θαλάσσιους κινδύνους και στη συνέχεια προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τη δική τους ευθύνη.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται ο Τούρκος Ατζούν Ιλίτζαλι, οι εταιρείες του Acun Medya, Acun Medya Global και η εδρεύουσα στη Φλόριντα Acun LLC, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο οποίος χρηματοδότησε και προέβαλε το πρόγραμμα.

«Πήγα σε ένα ριάλιτι και κατέληξα μόνο με ένα πόδι στα 22 μου χρόνια. Θέλω ο κόσμος να μάθει ότι δεν μας φρόντισαν», είπε ο Σταύρος Φλώρος στην Daily Mail.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που περνούν οποιουδήποτε είδους δοκιμασία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».

Ο ίδιος νοσηλεύτηκε για 61 ημέρες σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, υποβαλλόμενος σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.

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Το χρονικό του ατυχήματος στη θάλασσα

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, οι 37 παίκτες που διαγωνίζονταν για το έπαθλο των 250.000 ευρώ ζούσαν σε καλύβες στην απομακρυμένη παραλία Μπαγιαχίμπε, με τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές τους συσκευές να έχουν αφαιρεθεί από την παραγωγή.

«Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η παραγωγή ελέγχει τις μετακινήσεις των μελών του καστ, την πρόσβαση σε φαγητό και νερό, καθώς και τη σωματική τους ασφάλεια», αναφέρει η αγωγή.

«Στα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένου του Ενάγοντος, δίνονταν μόνο ελάχιστες ποσότητες τροφής και περιορισμένο πόσιμο νερό, και αναμενόταν και απαιτείτο από αυτούς να συμπληρώνουν τη διατροφή τους ψαρεύοντας και συλλέγοντας τροφή ως θεμελιώδες και υποχρεωτικό στοιχείο της υπόθεσης και του τηλεοπτικού φορμάτ της εκπομπής».

Το πρωί της 11ης Μαΐου, αφού η ομάδα του κέρδισε ένα ψαροντούφεκο, ο Φλώρος μπήκε στη θάλασσα μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό.

Βρίσκονταν περίπου 90 μέτρα από την ακτή, όταν ο Μαλλιαρός είδε ένα σκάφος ή καταμαράν να κατευθύνεται προς το μέρος τους χωρίς να κόβει ταχύτητα.

«Παρά τις ελιγμούς αποφυγής του Ενάγοντος, οι έλικες του υπαίτιου σκάφους χτύπησαν και τα δύο πόδια του. Η πρόσκρουση απέκοψε πλήρως το αριστερό πόδι του Ενάγοντος —το αριστερό του πόδι δεν ανασύρθηκε ποτέ από το νερό— και τραυμάτισε σοβαρά το δεξί του πόδι», σημειώνεται στην αγωγή.

Το σκάφος σταμάτησε μόνο όταν οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό απαίτησαν από τον χειριστή να γυρίσει πίσω.

Ο Φλώρος ανασύρθηκε στο σκάφος με τη βοήθεια του Μαλλιαρού, ενώ η τοποθέτηση επιδέσμων από επιβαίνοντα θεωρείται ότι του έσωσε τη ζωή. Χρειάστηκε 1,5 ώρα για τη μεταφορά του σε τοπική κλινική, πριν διακομιστεί αεροπορικώς στις ΗΠΑ.

Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι οι παραγωγοί «δεν παρείχαν προσωπικό ασφαλείας, σκάφη ασφαλείας, παρατηρητές ή άλλα μέτρα για να προειδοποιούν τα σκάφη που πλησιάζουν», παρά το γεγονός ότι η περιοχή έσφυζε από τουριστικά σκάφη και είχε σημειωθεί θανατηφόρο ατύχημα με 15χρονη στο ίδιο σημείο τον Φεβρουάριο του 2023.

Χορήγηση ουσιών και καταγγελίες συγκάλυψης

Σύμφωνα πάντα με όσα αποκαλύπτει η Daily Mail, τα γυρίσματα δεν σταμάτησαν μετά το περιστατικό.

Στο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας υποστηρίζεται ότι η αγωγή του Φλώρου περιλαμβάνει τον ισχυρισμό πως η παραγωγή παρείχε ναρκωτικές ουσίες στους εναπομείναντες παίκτες προκειμένου να διαχειριστούν το σοκ.

«Στην περίοδο μετά το περιστατικό, ενώ η παραγωγή εξακολουθούσε να λειτουργεί ενεργά την εκπομπή, προμήθευσε και παρείχε στα εναπομείναντα μέλη του καστ κοκαΐνη και μαριχουάνα, προφανώς για να βοηθήσει στην ηρεμία και την καταστολή του καστ μετά τον τραυματισμό του Ενάγοντος».

Επιπλέον, βάσει της ίδιας πηγής, υποστηρίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος ανακηρύχθηκε νικητής της σεζόν «αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέστη καταστροφικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της παραγωγής», ενώ στον Μαλλιαρό δόθηκε η δεύτερη θέση, αφού πρώτα του ζητήθηκε να υπογράψει έγγραφο που υποστήριζε ότι ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα πριν από το ατύχημα.

A Survivor Greece winner who lost a leg in a gruesome spearfishing accident claims TV bosses doled out cocaine to calm the nerves of shaken castaways so they could carry on filming https://t.co/xuvUHunUjT 🔗 pic.twitter.com/IDLNWn3r3F — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 3, 2026



Ο Μαλλιαρός αρνήθηκε να υπογράψει το αναληθές έγγραφο.

Η απάντηση της Acun Medya

Στο κείμενο της αγωγής περιλαμβάνονται φωτογραφίες του Ατζούν Ιλίτζαλι να επισκέπτεται τον Φλώρο, στο νοσοκομείο Jackson Memorial του Μαϊάμι.

Τότε, η εταιρεία παραγωγής Acun Medya είχε εκδώσει ανακοίνωση αναφέροντας: «Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που ενεπλάκη διαγωνιζόμενος του Survivor στη Δομινικανή Δημοκρατία, και αισθανόμενοι ευθύνη απέναντι στο κοινό και, κυρίως, απέναντι στον ίδιο τον διαγωνιζόμενο, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό».

«Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, το ατύχημα φαίνεται να συνέβη όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον διαγωνιζόμενο ενώ εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση ανταπόκριση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματισμένου διαγωνιζόμενου, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες».

Ο Φλώρος εκπροσωπείται από τη δικηγορική εταιρεία Lipcon, Margulies & Winkleman, μία από τις κορυφαίες εταιρείες Ναυτικού Δικαίου στις ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος Μάικλ Ουίνκλεμαν δήλωσε στη Daily Mail: «Πρόκειται για μια αδιανόητη ιστορία επιβίωσης, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά».

«Είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε τον Σταύρο σε αυτή τη μάχη και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιτύχουμε πλήρη δικαιοσύνη για αυτόν σύμφωνα με τον νόμο».

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Όπως σημειώνει η Daily Mail, το μέσο επικοινώνησε με την εταιρεία παραγωγής Acun Medya για σχολιασμό σχετικά με τη δικαστική προσφυγή.