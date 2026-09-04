Μαραθώνας: «Δεν έκανα κηδεία στη μητέρα μου, είναι προσωπικά θέματα αυτά» – Σπάει τη σιωπή της η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης

Συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες με ειδικά μηχανήματα και συνεργεία στον κήπο του σπιτιού στην παραλία του Μαραθώνα, όπου φέρεται να έχει ταφεί η σορός της ηλικιωμένης, χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, παρουσία και εισαγγελέα, βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συνεργαστούν με την 68χρονη κόρη, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιο σημείο της αυλής βρίσκεται η σορός.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 68χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος και η ταφή της έγιναν πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου, πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η 68χρονη, που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εμφανίστηκε, ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αρνείται να μιλήσει ακόμη και με τον γιο της.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν… δεν μπορεί…», είπε αρχικά ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν συνέχεια γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου, πήγαινα και για δουλειές», συμπληρώνει ο εγγονός.

Ομολόγησε ότι την έθαψε στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της, εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Οι αστυνομικοί άρχισαν τις έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, γεγονός που γέννησε περισσότερα ερωτήματα.

Χθες, οι συνεργεία με μπουλντόζες πήγαν στο χωριό και πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος της ηλικιωμένης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ομολόγησε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από την σύνταξή της.

Οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν τον εισαγγελέα για την υπόθεση, ο οποίος έδωσε εντολή να μη συλληφθεί στο παρόν στάδιο η κόρη της ηλικιωμένης και να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού.

Όταν αυτό συμβεί, θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί και το εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί της κόρης ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στο «τραπέζι» βρίσκονται όλα τα σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, αν και δεν θεωρείται το πλέον πιθανό.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κινήσεις ή αναλήψεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.