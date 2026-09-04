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Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.
  • Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
  • Η επικοινωνία γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανάρτησης του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ».

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ (Faisal bin Farhan Al Saud) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

 

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