Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ (Faisal bin Farhan Al Saud) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».
FM George Gerapetritis held a phone call with Saudi Arabia’s FM, Prince Faisal bin Farhan Al Saud.
They discussed regional developments and the strategic partnership between 🇬🇷 #Greece and 🇸🇦 Saudi Arabia.@FaisalbinFarhan @GreeceinKSA pic.twitter.com/1GXXOIPHkG
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 4, 2026