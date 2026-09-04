Politico: Ψηφιακό «μπλόκο» της Meta σε Αλβανούς ακτιβιστές που αντιδρούν στο project του Κούσνερ – Τους έκλεισε τα προφίλ στο Instagram

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

H Meta, στην πλατφόρμα του Instagram, προχώρησε στο κλείσιμο ή την απενεργοποίηση δεκάδων λογαριασμών που κάλυπταν τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, ενάντια στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου στη νότια ακτή της χώρας — μια επένδυση στην οποία εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες έχουν λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», διαρκούν σχεδόν 100 ημέρες και έχουν πλέον μετατραπεί σε ευρύτερο αίτημα για την παραίτηση ολόκληρης της αλβανικής κυβέρνησης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην κινητοποίηση των πολιτών, επιτρέποντας σε δημοσιογράφους και ακτιβιστές να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, να συντονίζουν τις διαδηλώσεις και να καταγράφουν επεισόδια με την αστυνομία.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αναφέρει το Politico, οι χρήστες αυτοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αφαιρέσεις περιεχομένου, αναστολές και οριστικά λουκέτα στους λογαριασμούς τους.

«Ψηφιακή καταστολή»

Οι χρήστες αυτοί επιμένουν ότι δεν έχουν παραβιάσει κανέναν κανόνα του Instagram, καθώς οι ειδοποιήσεις αφορούσαν περιεχόμενο που είχαν καταγράψει ή δημιουργήσει οι ίδιοι.

Η μκο για τα ψηφιακά δικαιώματα Repro Uncensored, αφού εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις, δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε καμία παραβίαση των όρων της πλατφόρμας.

«Οι περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο: οι λογαριασμοί μπαίνουν στο στόχαστρο μέσω επαναλαμβανόμενων αναφορών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, και οι πλατφόρμες τους περιορίζουν ή τους απενεργοποιούν πριν καν διακριβώσουν αν οι ισχυρισμοί είναι έγκυροι», δήλωσε η Μάρθα Δημητράτου, ιδρύτρια της Repro Uncensored.

«Ορισμένοι λογαριασμοί έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένως, ενώ ακόμη και νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν προς αντικατάσταση μετά την αναστολή, απενεργοποιήθηκαν επίσης».

Αν και ορισμένοι λογαριασμοί αποκαταστάθηκαν, άλλοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης (live) και συνεργασίας με άλλους δημιουργούς, ή υφίστανται «shadow ban», με τη διανομή του περιεχομένου τους να περιορίζεται δραστικά χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο Αλβανός σεφ Αριάν Κότσι, ο οποίος διαμένει στη Βρετανία και χρησιμοποιεί το Instagram για να μοιράζεται πλάνα από drone, βίντεο και συνεντεύξεις συγκεντρώνοντας πάνω από 55 εκατομμύρια προβολές μηνιαίως, δήλωσε ότι ο λογαριασμός του «Ari Shady» έκλεισε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης «χωρίς email, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς καμία ειδοποίηση».

«Στη συνέχεια έψαξα για άλλους φίλους μου και διαπίστωσα ότι είχαν αποκλειστεί όλοι την ίδια στιγμή, όλοι στις 1:00 π.μ.», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος Αλέσια Μπουρνάζι χαρακτήρισε το Instagram ως «το μοναδικό μέσο μέσω του οποίου οι Αλβανοί μοιράζονται κρίσιμες πληροφορίες για την Επανάσταση των Φλαμίνγκο», κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή ψηφιακής καταστολής».

Η ίδια άρχισε να βλέπει πρωτογενές περιεχόμενό της να αφαιρείται και να της επιβάλλονται περιορισμοί από τις 19 Αυγούστου, ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες κάλυψης των διαδηλώσεων.

Η απάντηση της Meta

Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η εταιρεία επανεξετάζει τις ενέργειες που λήφθηκαν κατά των λογαριασμών, ενώ ορισμένοι που αφαιρέθηκαν εκ παραδρομής έχουν ήδη αποκατασταθεί.

«Λυπούμαστε για την αναστάτωση που προκλήθηκε», σημείωσε η μητρική εταιρεία των Instagram και Facebook, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει διαδικασία ένστασης για τις περιπτώσεις εσφαλμένου αποκλεισμού.

Ακτιβιστές κατηγόρησαν την αλβανική κυβέρνηση για τις αναστολές, αν και η Repro Uncensored σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει ανεξάρτητα μια τέτοια σύνδεση, υποπτεύεται ωστόσο μια «συντονισμένη εκστρατεία για τη σίγαση των ακτιβιστών και την αφαίρεση επικριτικού πολιτικού περιεχομένου».

Ο Αγκρόν Σεχάι, μέλος του αλβανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης Mundësia, του οποίου ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσε στο Politico: «Εάν οι κανόνες που διέπουν τις αναστολές και τις αφαιρέσεις λογαριασμών δεν είναι σαφείς και διαφανείς, η κυβέρνηση έχει κάθε ευκαιρία να επεκτείνει τη λογοκρισία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενδεχομένως ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινωνία».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα «παράθυρα» στους κανόνες της πλατφόρμας μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν από κυβερνήσεις.

«Και αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα: μέσα σε μια νύχτα, εκατοντάδες λογαριασμοί που υποστηρίζουν τις διαμαρτυρίες και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα έκλεισαν».

Αντίδραση Ράμα και η θέση της πλευράς Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αντέδρασε οργισμένα μέσω της πλατφόρμας X.

«Για να είμαι απολύτως σαφής: δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό οποιουδήποτε λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε διαθέτουμε την τεχνική δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια επιχείρηση. Ντροπή σε όλη αυτή τη συμμορία των αποτυχημένων που διαδίδουν τέτοιες αηδίες».

How can these agitators call themselves democrats while publishing such a shameless visual insinuation? I have lived with the blame and shame games of my opponents for as long as I have been in politics. But when this low form of propaganda comes from people parading as European… pic.twitter.com/2sXqOLMx8v — Edi Rama (@ediramaal) September 3, 2026



Εκπρόσωπος της SAZAN Coast, εταιρείας που συνδέεται με το έργο στην Αλβανία, δήλωσε στο Politico ότι η εταιρεία δεν έχει καμία εμπλοκή στις αποφάσεις διαχείρισης περιεχομένου της Meta, αλλά πρόσθεσε: «δεν εκπλησσόμαστε που τους βλέπουμε να προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια».

Χαρακτηρίζοντας τις διαμαρτυρίες «συντονισμένη, κατασκευασμένη εκστρατεία της αντιπολίτευσης», συμπλήρωσε: «Η Meta και άλλες πλατφόρμες ορθώς αναλαμβάνουν δράση ενάντια σε τεχνητά κινήματα που κατευθύνονται από bots».

Παρέμβαση στις Βρυξέλλες

Το θέμα έλαβε διεθνείς διαστάσεις μετά την παρέμβαση του Σάντρο Γκόζι, Ιταλού ευρωβουλευτή (Renew Europe) και Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

«Όταν δεκάδες λογαριασμοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών που συνδέονται με το ίδιο κίνημα διαμαρτυρίας εξαφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορούμε απλώς να το αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό πρόβλημα», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Η Meta πρέπει να εξηγήσει τι συνέβη, και πρέπει να το κάνει γρήγορα».

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα απέστειλε επίσημο αίτημα διευκρινίσεων προς τη Meta, ζητώντας να μάθει αν οι αναστολές προήλθαν από «συντονισμένες μαζικές αναφορές» ή από «οργανωμένες προσπάθειες χειραγώγησης των μηχανισμών αναφοράς».

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Αλβανία, μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο Γκόζι.

«Η ένταξη στην ΕΕ δεν αφορά μόνο την οικονομική ενοποίηση: σημαίνει προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του δικαιώματος των πολιτών και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης να μιλούν ελεύθερα. Περιμένουμε τόσο από τη Meta όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την υπόθεση».

Ο Γκόζι έφερε το ζήτημα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω γραπτής κοινοβουλευτικής ερώτησης, ζητώντας κατεπείγουσες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα επέκρινε και το κόμμα του Γκόζι στη ανάρτησή του, αποκαλώντας τις δηλώσεις τους «χαμηλού επιπέδου προπαγάνδα» από «ανθρώπους που παριστάνουν τους Ευρωπαίους Δημοκράτες».