Reuters: Απευθείας αμερικανικό πλήγμα προκάλεσε την τραγωδία στο Κουχεστάκ του Ιράν — Πώς κατέληξε η βόμβα στο γαμήλιο τραπέζι

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Νέα στοιχεία και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων πάνω στο φωτογραφικό υλικό από το πλήγμα των ΗΠΑ στο Κουχεστάκ του Ιράν, δείχνουν ότι το χτύπημα στη γαμήλια τελετή προήλθε απευθείας από αμερικανικό πυρομαχικό.

Το περιστατικό, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 68 αμάχων, αναζωπυρώνει τις διεθνείς ανησυχίες για τις ανθρώπινες απώλειες στη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Άμεσο πλήγμα

Σύμφωνα με ανάλυση οπτικού υλικού (φωτογραφιών και βίντεο) που επαληθεύτηκε από το Reuters και εξετάστηκε από ειδικούς, το χτύπημα της Τρίτης προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από άμεσο πλήγμα αμερικανικού όπλου στην οροφή του κτιρίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της εξαπέλυσαν πολλαπλά πλήγματα στο νότιο Ιράν την 1η Σεπτεμβρίου, βάζοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και δομές επικοινωνιών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ως αντίποινα για προγενέστερες ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στον Κόλπο.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν το πλήγμα στο Κουχεστάκ. «Το ερευνούμε επειδή προφανώς νοιαζόμαστε. Θέλουμε να μάθουμε», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι γνωρίζει τις αναφορές και τις εξετάζει, ενώ η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι μαρτυρίες

Το βράδυ των επιθέσεων, δεκάδες κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι στο Κουχεστάκ για τη γαμήλια τελετή.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, πυρομαχικό έπληξε την οροφή του κτιρίου. Οι εικόνες μετά την επίθεση αποτυπώνουν ματωμένα παπούτσια ανάμεσα στα συντρίμμια και διασκορπισμένα διακοσμητικά.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας απέστειλε φωνητικό μήνυμα στο Reuters λίγο μετά το πλήγμα, αναφέροντας: «Το Κουχεστάκ καταστράφηκε. Τέσσερα, πέντε, δέκα σπίτια καταστράφηκαν. Πολλοί άνθρωποι είναι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Θεός να μας βοηθήσει».

«Στον γάμο είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί [τραυματίες] έχουν απομακρυνθεί, πολλοί ακόμα [τραυματίες] μεταφέρονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε ένας άλλος κάτοικος της περιοχής σε φωνητικό μήνυμα αμέσως μετά το χτύπημα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε επαφή με ντόπιους ανέφεραν ότι οι τοπικές αρχές άσκησαν πιέσεις στους αυτόπτες μάρτυρες να μην μιλήσουν σε ξένα μέσα ενημέρωσης.

Η εγγύτητα με τον τηλεπικοινωνιακό πύργο

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή του Κουχεστάκ την 1η Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας συγκεκριμένα τον πύργο τηλεπικοινωνιών της πόλης.

Βάσει δορυφορικών εικόνων, ο πύργος αυτός βρίσκεται σε απόσταση περίπου 135 μέτρων από το σημείο της γαμήλιας δεξίωσης.

Ο πύργος επλήγη γύρω στις 21:30 το βράδυ τοπική ώρα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αρχές τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν, τόνισαν ότι ο πύργος ήταν πολιτική υποδομή που παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, σταθερού και διαδικτύου στους κατοίκους της γύρω περιοχής Σιρίκ.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια για τα θύματα στον γάμο, συμπεριλαμβανομένου του αν προκλήθηκαν από αμερικανικό πλήγμα, από εξοστρακισμό πυραύλου της ιρανικής αεράμυνας ή από αδέσποτο ιρανικό αναχαιτιστικό πύραυλο.

Τα θύματα της επίθεσης

Ο απολογισμός των 4 νεκρών και 68 τραυματιών προέρχεται από το Δίκτυο Τεκμηρίωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Βαλουχιστάν και την οργάνωση Haalvsh.

Τρεις από τους νεκρούς ήταν καλεσμένοι στον γάμο:

Η Κολσούμ Μολαχί Νατζχαντανία , 43 ετών.

, 43 ετών. Η Ζαρκατούν Ταχερί , 50 ετών.

, 50 ετών. Ο μόλις 4 ετών Αμίρ Μοχάμαντ Καριμί.

Το τέταρτο θύμα, ο 16χρονος Μοχάμαντ Μαλαχί, σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του κοντά στον πύργο επικοινωνιών. Τα ονόματα επιβεβαιώθηκαν και από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Το Reuters κοινοποίησε το οπτικό υλικό σε τέσσερις στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Και οι τέσσερις συμφώνησαν ότι οι ζημιές συνάδουν με άμεσο πλήγμα και όχι με δευτερογενή ζημιά από εξοστρακισμό.

Οι τρεις από αυτούς τόνισαν ότι το όπλο ήταν πιθανότατα αμερικανικό και όχι ανεξέλεγκτος ιρανικός πύραυλος αεράμυνας.

Ο Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού και αναλυτής της Armament Research Services, δήλωσε: «Η ζημιά που φαίνεται φαίνεται να προέρχεται από πυρομαχικό που εξερράγη κατά την επαφή με την οροφή ή αμέσως πάνω από αυτήν. Η ορατή ζημιά από την έκρηξη δεν θα μπορούσε να προκληθεί από θραύσματα του κοντινού πλήγματος στον πύργο επικοινωνιών».

«Το βάρος των στοιχείων γέρνει προς ένα αμερικανικό πυρομαχικό 500 λιβρών (226 κιλών) που ερρίφθη από αέρος, σε αντίθεση με έναν ιρανικό πύραυλο αεράμυνας», σημείωσε ο Γκάρεθ Κόλετ, συνταξιούχος ταξίαρχος του βρετανικού στρατού με ειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών και διδάκτωρ μηχανικής εκρηκτικών, συμφωνώντας με την άποψη του Μπολ.

«Δεδομένου του αριθμού των βομβών που έχουν ριφθεί, αυτό συμβαίνει από καιρό σε καιρό ακόμη και με τα πιο εξελιγμένα συστήματα καθοδήγησης», πρόσθεσε.

Ο Σεμπάστιαν Σούτε, καθηγητής ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης του Όσλο (PRIO), συμφώνησε επίσης ότι η τρύπα στην οροφή δεν ήταν αποτέλεσμα εξοστρακισμού από τον πύργο.

Παράλληλα, οι ειδικοί απέκλεισαν το σενάριο ιρανικού πυραύλου αεράμυνας, καθώς η γωνία πρόσκρουσης και η απουσία συγκεκριμένου τύπου θραυσματοποίησης δεν συνάδουν με κεφαλή αεράμυνας.

Επιπλέον, στα ιρανικά ΜΜΕ προβλήθηκαν θραύσματα όπλων, τα οποία ο Τρέβορ Μπολ αναγνώρισε ως τμήματα κατευθυνόμενης βόμβας JSOW (Joint Standoff Weapon) που χρησιμοποιείται ευρέως από τον στρατό των ΗΠΑ, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αν τα συγκεκριμένα θραύσματα προέρχονταν από το σπίτι στο Κουχεστάκ.

Πλήγματα κατά δομών και αμάχων

Το τραγικό συμβάν έρχεται έξι μήνες μετά την καταστροφή του δημοτικού σχολείου θηλέων στο Μινάμπ, στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 175 παιδιά και δάσκαλοι.

Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ευρήματα για το Μινάμπ, το Reuters είχε αποκαλύψει από τις 5 Μαρτίου ότι εσωτερική έρευνα των ΗΠΑ έδειχνε αμερικανική ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου πολέμου, οι ΗΠΑ πλήττουν συστηματικά ραντάρ και τηλεπικοινωνίες κοντά στα Στενά του Ορμούζ για να εμποδίσουν το Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πετρελαιοφόρα.

Ωστόσο, η ικανότητα του Ιράν να παρακωλύει τις μεταφορές ενέργειας αυξάνει τις παγκόσμιες τιμές, δημιουργώντας πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Την Πέμπτη, οι κάτοικοι του Κουχεστάκ πραγματοποίησαν την κηδεία των θυμάτων. Κόσμος συνόδευσε τη νεκρική πομπή κρατώντας αφίσες, ενώ γυναίκες έριχναν λουλούδια στο μικρό φέρετρο του 4χρονου Αμίρ Μοχάμαντ Καριμί.

Funeral and interment services are being held for the body of a four-year-old, martyred in Kuhestak, Sirik. pic.twitter.com/KBHVOBraWD — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 3, 2026



«Η κατάσταση στο Σιρίκ είναι θλιβερή και πένθιμη, και ο κόσμος βρίσκεται ακόμη σε σοκ», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.