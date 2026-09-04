Θρίλερ στον Ισθμό Κορίνθου: Εντοπίστηκε το πτώμα γυναίκας μέσα στη Διώρυγα

Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου.
Σύμφωνα με το KorinthosTv, πρόκειται για σορό γυναίκας, ηλικίας 30-35 ετών, που ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.