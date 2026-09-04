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Θρίλερ στον Ισθμό Κορίνθου: Εντοπίστηκε το πτώμα γυναίκας μέσα στη Διώρυγα

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε το πτώμα μιας γυναίκας, ηλικίας 30-35 ετών, μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου. Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και εργάζονται για την ταυτοποίησή της.

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Ισθμός της Κορίνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου.
  • Πρόκειται για σορό γυναίκας, ηλικίας 30-35 ετών, η οποία ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου.

Σύμφωνα με το KorinthosTv, πρόκειται για σορό γυναίκας, ηλικίας 30-35 ετών, που ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.

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