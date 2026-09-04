Θρίλερ στον Ισθμό Κορίνθου: Εντοπίστηκε το πτώμα γυναίκας μέσα στη Διώρυγα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου.

Σύμφωνα με το KorinthosTv, πρόκειται για σορό γυναίκας, ηλικίας 30-35 ετών, που ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.