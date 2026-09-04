Πρωτοετείς φοιτητές: Τελευταία ημέρα για την ηλεκτρονική εγγραφή στα Πανεπιστήμια

Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 καλούνται να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στα πανεπιστήμια έως σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία απαιτεί την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και κωδικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr/, ενώ προβλέπονται ειδικές ενέργειες και δικαιολογητικά για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια, για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό τους και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, e-mail, ταυτότητα/διαβατήριο) στην πλατφόρμα eregister.it.minedu.gov.gr.
  • Ειδικές κατηγορίες επιτυχόντων απαιτούν επιπλέον δικαιολογητικά, ενώ όσοι έχουν κάνει λάθος μπορούν να τροποποιήσουν ή να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους μέχρι σήμερα.

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Για κάποιους ολοκληρώνονται τα φοιτητικά χρόνια, για κάποιους άλλους τώρα αρχίζουν και αν θέλουν να ξεκινήσουν πρέπει μέχρι σήμερα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Ο λόγος για τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, οι οποίοι πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους, να εισάγουν τον 8 ψηφίο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr/

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Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό δελτίο και να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου τους, το e-mail τους και την ταυτότητα, το διαβατήριό τους αντίστοιχα.

Ειδικές κατηγορίες

Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες όσον αφορά στους επιτυχόντες των Πανελληνίων, οι εισαχθέντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων, αλλά και οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

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Γι’ αυτούς προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά αλλά και κάποιες άλλες προβλεπόμενες ενέργειες, όπως και για αυτούς που ήταν σε άλλη σχολή είτε είχαν κάνει το 10 % στο μηχανογραφικό.

Πρέπει να ζητήσουν την προηγούμενη εγγραφή τους και φυσικά την διαγραφή τους για να μπορέσουν να φοιτήσουν στην καινούργια σχολή.

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Είναι η τελευταία μέρα και εάν και εφόσον κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος, μπορεί μέχρι και σήμερα να τροποποιήσει και να ανακαλέσει την αίτησή του και φυσικά να φτιάξει εκ νέου αίτηση.

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