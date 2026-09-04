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Νικ Κύργιος: Επιστρέφει στα κορτ μετά τον αποκλεισμό για θετικό δείγμα κοκαΐνης – Η χρήση «έγινε εκτός αγωνιστικού πλαισίου»

Ο Νικ Κύργιος επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση του ενός μηνός αποκλεισμού που του επιβλήθηκε για θετικό δείγμα κοκαΐνης, έπειτα από συμφωνία με τις αρχές αντιντόπινγκ. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) αποδέχθηκε την εξήγηση του παίκτη ότι η χρήση έγινε εκτός αγωνιστικού πλαισίου, και ο Κύργιος εντάχθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας.

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Αθλητισμός

Νικ Κύργιος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νικ Κύργιος επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις από την Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση του αποκλεισμού που του επιβλήθηκε για θετικό δείγμα κοκαΐνης.
  • Ο τενίστας αποδέχθηκε ποινή αποκλεισμού ενός μηνός, με τη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) να αναφέρει ότι η χρήση κοκαΐνης «έγινε εκτός αγωνιστικού πλαισίου».
  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη, καθώς «ήταν απόλυτα αναμενόμενο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις αγωνιστικές υποχρεώσεις επιστρέφει από την Παρασκευή ο Νικ Κύργιος, καθώς ολοκληρώθηκε ο αποκλεισμός που του επιβλήθηκε για θετικό δείγμα κοκαΐνης, έπειτα από συμφωνία στην οποία ήρθε ο τενίστας με τις αρμόδιες αρχές αντιντόπινγκ.

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Ο Κύργιος έχει τη δυνατότητα πλέον να αγωνιστεί εκ νέου, αφού αποδέχθηκε την ποινή αποκλεισμού ενός μηνός για τη χρήση της απαγορευμένης ουσίας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA).

Στον Κύργιο είχε επιβληθεί αρχικά ο αποκλεισμός στις 4 Αυγούστου, όταν δείγμα που είχε δώσει κατά τη διάρκεια του Mallorca Open τον Ιούνιο βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη.

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Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο αθλητής θα ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας -σε διαφορετική περίπτωση η ποινή του θα μπορούσε να φτάσει τους τρεις μήνες- ενώ παράλληλα παραιτήθηκε από το δικαίωμα άσκησης έφεσης, αναφέρει η New York Post.

Σε σχετική γραπτή δήλωσή της, η ITIA ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με ερευνητές της ITIA, ο παίκτης εξήγησε ότι η χρήση κοκαΐνης έγινε κοινωνικά κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα».

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«Η ITIA συμβουλεύτηκε ανεξάρτητο επιστημονικό εμπειρογνώμονα σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος ανέφερε ότι η εξήγηση ήταν συμβατή με τα επίπεδα κοκαΐνης που ανιχνεύθηκαν στο δείγμα του. Ως εκ τούτου, η ITIA αποδέχθηκε ότι η χρήση κοκαΐνης από τον Κύργιο έγινε εκτός αγωνιστικού πλαισίου».

Παράλληλα, η ITIA διευκρίνισε ότι τα χρηματικά έπαθλα και οι βαθμοί κατάταξης που συγκέντρωσε ο αθλητής από το Mallorca Open θα αφαιρεθούν.

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος»

Ο πρώην Νο. 13 της παγκόσμιας κατάταξης εμφανίστηκε μεταμελημένος όταν ανακοινώθηκε η αναστολή της δραστηριότητάς του τον Αύγουστο, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκανε ένα «τεράστιο λάθος» για το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Ο τενίστας είχε αγωνιστεί σε μόλις τέσσερις αγώνες στο απλό κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2026, ενώ τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από σοβαρούς τραυματισμούς στον καρπό και στο γόνατο.

Η αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο αποκλεισμός του Κύργιου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και στο US Open, όταν δημοσιογράφος ζήτησε την άποψη του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος διατηρεί ψυχρές σχέσεις με τον Κύργιο, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη με την εξέλιξη, σημειώνοντας πως γνώριζε ότι τέτοια περιστατικά συνέβαιναν μακριά από τα κορτ.

«Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια», δήλωσε ο Τσιτσιπάς. «Θεωρώ τον εαυτό μου καλό άνθρωπο με όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες είχα ακούσει προσωπικά στο τουρ και είχα ακούσει άλλους ανθρώπους στο ίδιο περιβάλλον να μου λένε τέτοιου είδους πράγματα».

«Όταν είδα [την ποινή], είπα, λοιπόν, ήταν απόλυτα αναμενόμενο, για να είμαι ειλικρινής. Εκπλήσσομαι, πάντως, που ήρθε τόσο αργά».

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