Στα «χαρακώματα» FIFA και UEFA: Πόλεμος στα δικαστήρια με φόντο το σχέδιο ιδιωτικών επενδύσεων

Νέα δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίκεντρο το σχέδιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η UEFA προσέφυγε σε αμερικανικά δικαστήρια ζητώντας πρόσβαση σε έγγραφα που συνδέονται με το εγχείρημα, με τη FIFA να κάνει λόγο για «εκστρατεία δυσφήμισης» κατά της διοίκησής της.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατέθεσε αιτήματα σε δικαστήρια τριών αμερικανικών Πολιτειών, επιδιώκοντας να αποκτήσει έγγραφα σχετικά με το σχέδιο και τους πιθανούς επενδυτικούς εταίρους της FIFA. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Thrive Capital του Αμερικανού επενδυτή Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις σχετικές συζητήσεις.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA have accused UEFA of conducting a “DEFAMATION CAMPAIGN” against president Gianni Infantino. — @Romain_Molina pic.twitter.com/CUYivAywGi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 3, 2026

Στόχος της UEFA είναι να αξιοποιήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει, προκειμένου να προχωρήσει σε προσφυγή βάσει του ελβετικού δικαίου. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί από τα ελβετικά δικαστήρια.

Η FIFA, από την πλευρά της, επιχειρεί να μπλοκάρει τα αιτήματα της UEFA, ζητώντας από τα αμερικανικά δικαστήρια να τα απορρίψουν. Υποστηρίζει ότι η UEFA δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί εσωτερικά έγγραφα χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική διαδικασία, ενώ αμφισβητεί και το έννομο συμφέρον της, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία.

Παράλληλα, η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι παρακάμπτει την ελβετική δικαιοσύνη, προσφεύγοντας απευθείας στις αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Στο επίκεντρο τα εσωτερικά έγγραφα της FIFA

Η παγκόσμια ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η δημοσιοποίηση εσωτερικής αλληλογραφίας και άλλων εμπιστευτικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων επικοινωνίες του προέδρου Τζάνι Ινφαντίνο με στελέχη και συμβούλους, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία στα συμφέροντά της και να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες.

Το επίμαχο σχέδιο είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Ιούλιο και είχε τη στήριξη του Ινφαντίνο. Ωστόσο, συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις από σημαντικούς παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την UEFA να βρίσκεται μεταξύ των βασικών επικριτών. Υπό την πίεση που δημιουργήθηκε, η FIFA τελικά εγκατέλειψε το εγχείρημα, χωρίς όμως η αντιπαράθεση να οδηγηθεί σε εκτόνωση.

Η UEFA υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ινφαντίνο και έναν περιορισμένο κύκλο συνεργατών του, μεταξύ των οποίων ο Κούσνερ, σε μακροχρόνια συμμετοχή σε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της FIFA, δημιουργώντας πιθανές ωφέλειες εις βάρος της ίδιας της ομοσπονδίας, των μελών της και άλλων φορέων του ποδοσφαίρου.

Στο βάθος οι εκλογές της FIFA

Η νέα σύγκρουση αποκτά επιπλέον πολιτικό βάρος καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για την προεδρία της FIFA, τον Μάρτιο του 2027. Ο Τζάνι Ινφαντίνο αναμένεται να διεκδικήσει τέταρτη και τελευταία θητεία, με τη σχέση του με την UEFA να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.