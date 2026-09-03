Μεταγραφές: Στα 7,4 δισ. ευρώ οι δαπάνες στα πρωταθλήματα των «Big-5» – Κυρίαρχη η Premier League

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Στα 7,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι μεταγραφικές δαπάνες των συλλόγων στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το καλοκαίρι του 2026, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των πέντε τελευταίων θερινών μεταγραφικών περιόδων που εξετάστηκαν από το Football Benchmark.

Οι δαπάνες στα πρωταθλήματα της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας αυξήθηκαν κατά περίπου 22% σε σύγκριση με το 2022, αλλά παρέμειναν χαμηλότερα από το ρεκόρ των 8,1 δισ. ευρώ του καλοκαιριού του 2025. Την ίδια περίοδο, τα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% σε σχέση με το 2022.

Η κυριαρχία της Premier League

Σημαντικά μεγαλύτερη μεταγραφική δραστηριότητα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα κατέγραψε η Premier League, η οποία αντιπροσώπευσε το 55% των συνολικών δαπανών των Big Five. Οι αγγλικοί σύλλογοι παρουσίασαν παράλληλα καθαρές επενδύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Οκτώ από τις δέκα ομάδες με τις μεγαλύτερες δαπάνες προέρχονταν από την Premier League, ενώ αγγλικοί σύλλογοι αποτέλεσαν τον προορισμό για εννέα από τις δέκα ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού.

Την ίδια στιγμή, έξι ποδοσφαιριστές άλλαξαν ομάδα έναντι ποσού τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Η τάση επένδυσης σε νεότερους παίκτες αποτυπώνεται και στις 100 ακριβότερες μεταγραφές, καθώς το 80% αφορούσε ποδοσφαιριστές ηλικίας από 19 έως 26 ετών.

Σε επίπεδο συλλόγων, η Μάντσεστερ Σίτι κατέγραψε τις υψηλότερες μεταγραφικές δαπάνες, ενώ η νεοφώτιστη Ίπσουιτς βρέθηκε μεταξύ των δέκα ομάδων που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα. Οι δαπάνες της έφτασαν τα 221 εκατ. ευρώ και ξεπέρασαν εκείνες της Μπαρτσελόνα.

Στον αντίποδα, η Τσέλσι κατέγραψε τα μεγαλύτερα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 448 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη ήταν και η εικόνα της Ligue 1, η οποία παρουσίασε καθαρό πλεόνασμα 730 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο μεταξύ των Big Five. Οι γαλλικοί σύλλογοι διατήρησαν έτσι τον ρόλο τους ως σημαντική πηγή νεαρών ποδοσφαιριστών για ορισμένους από τους μεγαλύτερους αγοραστές της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς.