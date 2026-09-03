ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Μάρκο Νίκολιτς για τη League Phase του Champions League

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Τρεις αλλαγές έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, σε σχέση με εκείνη που είχε δηλωθεί για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Στις επιλογές του προπονητή της Ένωσης προστέθηκαν οι Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις και Μπάμπης Λυκογιάννης, ενώ εκτός έμειναν οι Ντέρεκ Κουτέσα, Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Κουτέσα πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα*, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Σταύρος Πήλιος*, Μπάμπης Λυκογιάννης*.

Λάζαρος Ρότα*, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Σταύρος Πήλιος*, Μπάμπης Λυκογιάννης*. Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος*, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις.

Πέτρος Μάνταλος*, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις. Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Λίστα Β: Μάριος Μπαλαμώτης.

* Οι ποδοσφαιριστές με αστερίσκο είναι οι γηγενείς ομοσπονδίας. Οι υπόλοιποι παίκτες της λίστας Α έχουν δηλωθεί στην κατηγορία των μη γηγενών.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ολοκληρώσει τη League Phase στις 27 Ιανουαρίου 2027, εκτός έδρας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.