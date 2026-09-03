ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Μάρκο Νίκολιτς για τη League Phase του Champions League

Τρεις αλλαγές πραγματοποίησε η ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή λίστα της για τη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε τους Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις και Μπάμπη Λυκογιάννη, με την Ένωση να αρχίζει τις υποχρεώσεις της στις 8 Σεπτεμβρίου απέναντι στη ΛΑΣΚ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Champions League
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις αλλαγές έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League. Στις επιλογές προστέθηκαν οι Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις και Μπάμπης Λυκογιάννης.
  • Η πλήρης ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, με τους «εκλεκτούς» του Μάρκο Νίκολιτς, έχει πλέον οριστικοποιηθεί και είναι διαθέσιμη.
  • Η ΑΕΚ θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ολοκληρώσει τη League Phase στις 27 Ιανουαρίου 2027 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις αλλαγές έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, σε σχέση με εκείνη που είχε δηλωθεί για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Στις επιλογές του προπονητή της Ένωσης προστέθηκαν οι Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις και Μπάμπης Λυκογιάννης, ενώ εκτός έμειναν οι Ντέρεκ Κουτέσα, Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Κουτέσα πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

  • Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
  • Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα*, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Σταύρος Πήλιος*, Μπάμπης Λυκογιάννης*.
  • Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος*, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις.
  • Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.
  • Λίστα Β: Μάριος Μπαλαμώτης.

* Οι ποδοσφαιριστές με αστερίσκο είναι οι γηγενείς ομοσπονδίας. Οι υπόλοιποι παίκτες της λίστας Α έχουν δηλωθεί στην κατηγορία των μη γηγενών.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ολοκληρώσει τη League Phase στις 27 Ιανουαρίου 2027, εκτός έδρας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

  • 1η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)
  • 2η αγωνιστική: Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (22:00)
  • 3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)
  • 4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)
  • 5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατασαράι, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)
  • 7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα, Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
  • 8η αγωνιστική: Μπορούσια Ντόρτμουντ – ΑΕΚ, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ