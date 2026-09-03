Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για τον Γιαν Μοντέρο – Δείτε εικόνες από το ΣΕΦ

Ο Γιαν Μοντέρο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Δομινικανός γκαρντ θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Κρήτη για το Crete International Basketball Tournament, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν αρχικά τη Φενέρμπαχτσε.

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Αθλητισμός

Γιαν Μοντέρο, Ολυμπιακός
Ο Γιαν Μοντέρο στην προετοιμασία του Ολυμπιακού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ.
  • Ο Μοντέρο θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη, όπου η ομάδα θα συμμετάσχει στο Crete International Basketball Tournament, το οποίο διεξάγεται στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο.
  • Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ενώ το τουρνουά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Δομινικανός γκαρντ προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες του, αρχίζοντας σταδιακά την προσαρμογή του στη νέα του ομάδα.

Ο Μοντέρο θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη, όπου η ομάδα θα συμμετάσχει στο Crete International Basketball Tournament, το οποίο διεξάγεται στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Στη διοργάνωση παίρνουν επίσης μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

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Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστούν είτε στον μεγάλο είτε στον μικρό τελικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Το τουρνουά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Μοντέρο να κάνει τα πρώτα του βήματα στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας μετά την ενσωμάτωσή του στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

 

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