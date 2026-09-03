Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για τον Γιαν Μοντέρο – Δείτε εικόνες από το ΣΕΦ

Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Δομινικανός γκαρντ προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες του, αρχίζοντας σταδιακά την προσαρμογή του στη νέα του ομάδα.

Ο Μοντέρο θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη, όπου η ομάδα θα συμμετάσχει στο Crete International Basketball Tournament, το οποίο διεξάγεται στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Στη διοργάνωση παίρνουν επίσης μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστούν είτε στον μεγάλο είτε στον μικρό τελικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Το τουρνουά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Μοντέρο να κάνει τα πρώτα του βήματα στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας μετά την ενσωμάτωσή του στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.