Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην υποδοχή του Αριστοτέλη Χαντζή, στα Προσφυγικά – ΦΩΤΟ

Στο πλευρό της Κοινότητας των Προσφυγικών στάθηκε γι’ άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έδωσε το «παρών» στη συγκινητική εκδήλωση υποδοχής του αγωνιστή και απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα Προσφυγικά έχει το νόημα της έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων της Κοινότητας, των αγώνων τους και του δικαιώματός τους να υπερασπίζονται τη γειτονιά τους, την ιστορία τους και τον τρόπο ζωής τους, αναφέρεται.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους των Προσφυγικών, όπως έχει κάνει επανειλημμένα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η στήριξη μιας ζωντανής Κοινότητας δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής, αλλά σταθερή επιλογή παρουσίας, αλληλεγγύης και υπεράσπισης των ανθρώπων της, καταλήγει η ανακοίνωση.

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