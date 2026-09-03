Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο 24χρονος για τα «τετακέ» με σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου – Ζήτησε συγγνώμη, τι υποστήριξε

Ο 24χρονος οδηγός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνους ελιγμούς με σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με 3ετή αναστολή. Ο νεαρός Ούγγρος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη και επικαλέστηκε νομική πλάνη, συμμετείχε σε εκδήλωση super cars, ενώ αναζητούνται άλλοι τρεις οδηγοί για παρόμοιες ενέργειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχος κρίθηκε ο 24χρονος οδηγός που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 7 μηνών με 3ετή αναστολή.
  • Ο 24χρονος, Ούγγρος στην καταγωγή, υποστήριξε ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη λόγω εκδήλωσης «super cars» και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας: «Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο δεν θα συμμετείχα».
  • Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων που φαίνεται να συμμετείχαν στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και ένας που κινήθηκε επικίνδυνα στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένοχος κρίθηκε ο 24χρονος οδηγός, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς το πρωί της περασμένης Κυριακής, κινούμενος με το αυτοκίνητό του επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 24χρονο ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός Ούγγρος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων.

Η πορεία του φαίνεται να καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

«Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο»

Κατά την απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εκδήλωσης με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων («super cars»), ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχα event σε άλλες χώρες, τις οποίες επισκέφθηκε το προηγούμενο διάστημα.

«Θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες όμορφες εικόνες. Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο δεν θα συμμετείχα», είπε στην απολογία του ο 24χρονος και ζήτησε συγγνώμη, ενώ η υπεράσπισή του προέβαλε τον ισχυρισμό της νομικής πλάνης.

Αναζητούνται άλλοι 3 οδηγοί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων που φαίνεται να συμμετείχαν στην ίδια εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών είναι ένας οδηγός, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε ένα 24ωρο αργότερα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Για το λόγο αυτό, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.

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