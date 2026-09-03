Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο 24χρονος για τα «τετακέ» με σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου – Ζήτησε συγγνώμη, τι υποστήριξε

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Ένοχος κρίθηκε ο 24χρονος οδηγός, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς το πρωί της περασμένης Κυριακής, κινούμενος με το αυτοκίνητό του επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 24χρονο ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός Ούγγρος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων.

Η πορεία του φαίνεται να καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

«Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο»

Κατά την απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εκδήλωσης με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων («super cars»), ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχα event σε άλλες χώρες, τις οποίες επισκέφθηκε το προηγούμενο διάστημα.

«Θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες όμορφες εικόνες. Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο δεν θα συμμετείχα», είπε στην απολογία του ο 24χρονος και ζήτησε συγγνώμη, ενώ η υπεράσπισή του προέβαλε τον ισχυρισμό της νομικής πλάνης.

Αναζητούνται άλλοι 3 οδηγοί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων που φαίνεται να συμμετείχαν στην ίδια εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών είναι ένας οδηγός, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε ένα 24ωρο αργότερα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Για το λόγο αυτό, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.