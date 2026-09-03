Ανατριχιάζει η κυνική παραδοχή της 38χρονης στην Κυψέλη: «Μαχαιρώσαμε το μωρό, ενώ ήταν παγωμένο, μπροστά στα παιδιά μου» – Ο 43χρονος δεν έχει δηλώσει τον θάνατο του πατέρα του

Τη δική της εκδοχή για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη έδωσε η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία αρνείται ότι σκότωσε το παιδί και υποστηρίζει ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν μεταγενέστερα, όταν επιχειρήθηκε να απομακρυνθεί το παγωμένο σώμα.

Η γυναίκα και ο 43χρονος σύντροφός της αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, μεταξύ των οποίων αναφορές για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και την υπόθεση 15χρονης που είναι έγκυος και φέρεται να είχε σχέση με 26χρονο Αφγανό.

Η 38χρονη, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, επέμεινε ότι το βρέφος δεν δολοφονήθηκε.

«Όπως είπα ήδη, πέθανε από μόνο του», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η ίδια και ο σύντροφός της είναι δολοφόνοι, απάντησε: «Όχι».

«Το έβαλα η ίδια στον καταψύκτη»

Η 38χρονη υποστήριξε ότι το παιδί πιθανώς παρουσίασε σπασμούς και ότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

«Πιθανώς επειδή έπαθε σπασμούς. Προσπαθήσαμε να του κάνουμε τεχνητή αναπνοή, στόμα με στόμα. Είχε τα μάτια του ανοιχτά και δεν είχε σφυγμό. Από τα μάτια φαινόταν ότι είχε πεθάνει. Πέθανε, δεν είχε σφυγμό, δεν ανέπνεε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή, στόμα με στόμα, μεταξύ ζωής και θανάτου», ανέφερε.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε η ίδια το νεκρό βρέφος στον καταψύκτη, αποδίδοντας την απόφασή της στην αδυναμία της να αποδεχθεί τον θάνατό του.

«Και στο τέλος αποφασίσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη, επειδή δεν ήθελα να αποδεχτώ ότι είναι νεκρό και να το αποχωριστώ. Το τυλίξαμε εκεί που ήμασταν. Μετά από λίγο, είχε παγώσει. Και είδα το παιδί αφού πέθανε. Το έβαλα η ίδια στον καταψύκτη. Δεν υπήρχε αίμα», είπε.

Η εκδοχή της για τα τραύματα από μαχαίρι

Κρίσιμο μέρος της έρευνας αποτελούν τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στη σορό του βρέφους. Η 38χρονη ισχυρίζεται ότι αυτά δεν συνδέονται με τον θάνατο του παιδιού, αλλά προκλήθηκαν αργότερα, κατά την προσπάθεια να σπάσουν τον πάγο γύρω από το σώμα.

«Πήγαμε να σπάσουμε τον πάγο με το μαχαίρι. Σίγουρα θα συνέβη να χτυπήσαμε και το μωρό με το μαχαίρι. Κάποιοι ισχυρίζονται τώρα ότι πέθανε από αυτό, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό με το μαχαίρι πρέπει να συνέβη δύο χρόνια μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν φάνηκε στη νεκροψία ότι το παιδί δεν πέθανε από αυτό», υποστήριξε.

Η εκδοχή της κινείται στην ίδια κατεύθυνση με όσα έχει υποστηρίξει ο 43χρονος, ο οποίος έχει επίσης αναφέρει ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι προκειμένου να σπάσει τον πάγο γύρω από το παγωμένο σώμα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ωστόσο, αποτελούν κεντρικό στοιχείο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού και αξιολογούνται από τις δικαστικές Αρχές.

Η ροζ βαλίτσα και η παρουσία των παιδιών

Η 38χρονη περιέγραψε ακόμη την προσπάθεια να απομακρυνθεί το σώμα του βρέφους από τον καταψύκτη, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να το τοποθετήσουν σε ροζ βαλίτσα.

«Και κάναμε αυτό με το μαχαίρι, επειδή το παιδί δεν έβγαινε. Και ο σύντροφός μου στεκόταν μπροστά στην πόρτα και μας είπε να εγκαταλείψουμε το διαμέρισμα και να το αφήσουμε στον καταψύκτη, επειδή ήταν παγωμένο», ανέφερε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και ο ισχυρισμός της ότι τα υπόλοιπα παιδιά της βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

«Τα παιδιά μου ήταν και τα ίδια εκεί και μαχαιρώσαμε το παγωμένο μωρό μπροστά στα παιδιά μου. Και, αν μη τι άλλο, μπορούν να ρωτήσουν και τα παιδιά και τα παιδιά δεν θα έλεγαν ψέματα. Και αν ο ψυχολόγος θέλει να σχηματίσει μια εικόνα, μπορεί να εκτιμήσει αν τα παιδιά λένε ψέματα ή όχι. Και τα παιδιά μου λένε πάντα την αλήθεια», δήλωσε.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στον φόβο της για τη φυλακή και στην απομάκρυνσή της από τα παιδιά της.

«Φοβάμαι τη φυλακή. Δεν θέλω να είμαι με άλλους ανθρώπους. Είμαι λυπημένη. Εγκαταλειμμένη. Αυτή τη στιγμή χωρίς οικογένεια. Και αν όλα είναι εναντίον μου, τι μπορεί να κάνει κανείς; Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, θέλω να δω ξανά τα παιδιά μου».

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O 43χρονος δεν έχει δηλώσει τον θάνατο του πατέρα του

Παράλληλα, ένα ακόμη ζήτημα που φέρεται να εξετάζεται αφορά τον πατέρα του 43χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με το Mega, είχε πεθάνει στη Γερμανία χωρίς ο θάνατός του να έχει δηλωθεί στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο θάνατος πράγματι δεν δηλώθηκε, θα πρέπει να ερευνηθεί εάν συνεχίστηκε η καταβολή της σύνταξής του, εάν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μετά τον θάνατό του και ποιος είχε στην κατοχή του τα προσωπικά του έγγραφα.