Αλμυρός: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της – Πώς η γειτόνισσα έσωσε την 22χρονη

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 22χρονη έγκυο, συνέβη στα τέλη Αυγούστου, στον Αλμυρό, με την γειτόνισσα να είναι εκείνη που κάλεσε την αστυνομία και τον 28χρονο δράστη να συλλαμβάνεται. Ο 28χρονος σύντροφος της νεαρής εγκύου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραδέχτηκε σήμερα, ενώπιον του δικαστηρίου, ότι κλώτσησε την γυναίκα.

Η άγρια επίθεση έλαβε χώρα στις 30 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι στον Αλμυρό. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα gegonota.news, η γειτόνισσα, η οποία ήταν παρούσα στο επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού, ανέφερε πως ξέσπασε άγριος καυγάς, για ασήμαντη αιτία, και η κατάσταση πήρε πολύ γρήγορα επικίνδυνη τροπή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρο0νος φέρεται να επιτέθηκε στην 22χρονη έγκυο και την κλώτσησε στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη.

Για καλή τύχη της 22χρονης, η γειτόνισσα κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τον 28χρονο να συλλαμβάνεται άμεσα και την επόμενη ημέρα, στις 31 Αυγούστου, να οδηγείται ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε, καθώς η 22χρονη έγκυος δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Δεν παρέστη στο δικαστήριο η 22χρονη

Στη δίκη, σήμερα, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 22χρονη απουσίαζε ξανά από την αίθουσα κι έτσι το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση για τις 17 Σεπτεμβρίου προκειμένου η νεαρή γυναίκα να εμφανιστεί και να καταθέσει.