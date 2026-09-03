Παραλίγο τραγωδία στην Αρτέμιδα: Αναποδογύρισε εκσκαφέας στην Βορινέζα – Γλίτωσε με ελαφρά τραύματα ο χειριστής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Παραλίγο τραγωδία στην Αρτέμιδα έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ανατροπή εκσκαφέα την διασταύρωση των οδών Ταλαίπωρων και Οσιομάρτυρος Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος, Παναγιώτη Λάμπρου, το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι σε χώρο που γίνονται εργασίες για την εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Βορινέζας στην Αρτέμιδα.

«Ευτυχώς παρά την ζημιά που έπαθε η καμπίνα του χειριστή του αυτός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε από συναδέλφους του σε υγειονομικό σχηματισμό. Στο συμβάν μετέβησαν η ομάδα ΔΙΑΣ, η Πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΟΜΑΚ, το Βραυρώνα 1 και το ΕΚΑΒ» ανέφερε ο κ. Λάμπρου σύμφωνα με το irafina.gr.

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)

πηγή φωτογραφιών: irafina.gr