Παραλίγο τραγωδία στην Αρτέμιδα: Αναποδογύρισε εκσκαφέας στην Βορινέζα – Γλίτωσε με ελαφρά τραύματα ο χειριστής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αρτέμιδα σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα με ανατροπή εκσκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών για κεραία κινητής τηλεφωνίας, με τον χειριστή να τραυματίζεται ελαφρά.

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Αρτέμιδα, ατύχημα, εκσκαφέας, ανατροπή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραλίγο τραγωδία στην Αρτέμιδα έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ανατροπή εκσκαφέα την διασταύρωση των οδών Ταλαίπωρων και Οσιομάρτυρος Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εργασιών για κεραία κινητής τηλεφωνίας.
  • Ο οδηγός του εκσκαφέα δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λάμπρου.
  • Στο συμβάν μετέβησαν η ομάδα ΔΙΑΣ,η Πυροσβεστική υπηρεσία,η ΕΟΜΑΚ,το Βραυρώνα 1 και το ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παραλίγο τραγωδία στην Αρτέμιδα έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ανατροπή εκσκαφέα την διασταύρωση των οδών Ταλαίπωρων και Οσιομάρτυρος Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος, Παναγιώτη Λάμπρου, το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι σε χώρο που γίνονται εργασίες για την εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Βορινέζας στην Αρτέμιδα.

«Ευτυχώς παρά την ζημιά που έπαθε η καμπίνα του χειριστή του αυτός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε από συναδέλφους του σε υγειονομικό σχηματισμό. Στο συμβάν μετέβησαν η ομάδα ΔΙΑΣ, η Πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΟΜΑΚ, το Βραυρώνα 1 και το ΕΚΑΒ» ανέφερε ο κ. Λάμπρου σύμφωνα με το irafina.gr.

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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Αρτέμιδα, ατύχημα, εκσκαφέας, ανατροπή

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)

πηγή φωτογραφιών: irafina.gr

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