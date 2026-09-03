ΟΦΗ: Με Νους και Αποστολάκη η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League

Τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη συμπεριέλαβε ο ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε για τις αναμετρήσεις του στη League Phase του Europa League.
Η ομάδα της Κρήτης γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή της για τις οκτώ αγωνιστικές της διοργάνωσης, στις οποίες θα αντιμετωπίσει τις Χοφενχάιμ, Ρεν, Λεβερκούζεν, Χάποελ Μπερ Σεβά, Άντερλεχτ, Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.
Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ
- Τερματοφύλακες: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος
- Αμυντικοί: Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Ντίκμαν
- Μέσοι: Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Αποστολάκης, Ρομάνο, Μπουχαλάκης
- Επιθετικοί: Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο, Θεοδοσουλάκης
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase
Ο ΟΦΗ θα δώσει τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας στη League Phase.
- 1η αγωνιστική: ΟΦΗ – Χοφενχάιμ, 17 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)
- 2η αγωνιστική: Ρεν – ΟΦΗ, 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)
- 3η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεβερκούζεν, 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
- 4η αγωνιστική: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
- 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
- 6η αγωνιστική: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)
- 7η αγωνιστική: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ, 21 Ιανουαρίου 2026 (19:45)
- 8η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 28 Ιανουαρίου 2026 (22:00)