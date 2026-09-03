UEFA: Πειθαρχική διαδικασία για Γκεντουζί, Γκρίνγουντ και Φενέρμπαχτσε μετά τα επεισόδια με τη Λιόν

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των Ματέο Γκεντουζί, Μέισον Γκρίνγουντ και της Φενέρμπαχτσε άνοιξε η UEFA για όσα συνέβησαν μετά τον επαναληπτικό αγώνα με τη Λιόν στα πλέι οφ του Champions League, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη (3/9) ο τουρκικός σύλλογος.

Ο Γάλλος μέσος και ο Άγγλος επιθετικός φέρονται να έκαναν προκλητικές χειρονομίες προς τους οπαδούς της Λιόν μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ακολούθησε ένταση και συμπλοκή κατά την αποχώρηση του Γκεντουζί από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από τη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 2-1.

Η θέση της Φενέρμπαχτσε

«Ο σύλλογός μας θα παρουσιάσει τις απαραίτητες θέσεις υπεράσπισης ενώπιον των αρμόδιων οργάνων της UEFA, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παικτών μας και της Φενέρμπαχτσε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», ανέφερε η τουρκική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει στην UEFA όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και υπομνήματα υπεράσπισης, ενώ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας.

Από την πλευρά της UEFA, εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ανέφερε: «Όλα όσα αφορούν αυτόν τον αγώνα εξακολουθούν να εξετάζονται από το πειθαρχικό όργανο».

Η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της Λιόν με συνολικό σκορ 3-2.