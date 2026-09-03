Σικάγο: Γέφυρα «κόλλησε» στον αέρα για τέσσερις ώρες λόγω… καύσωνα – Εντυπωσιακά βίντεο

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Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο του Σικάγου την Τετάρτη, όταν μια από τις πλέον πολυσύχναστες γέφυρες της πόλης «κόλλησε» στην ανασηκωμένη θέση τηςγια περισσότερες από τέσσερις ώρες, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Η γέφυρα DuSable Lake Shore Drive, η οποία διασχίζει τον ποταμό του Σικάγου στο ύψος της λεωφόρου Grand Avenue, παρέμεινε ακινητοποιημένη στον αέρα γύρω στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ανύψωσης για τη διέλευση ενός σκάφους.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες στο Σικάγο προκάλεσαν διαστολή των εξαρτημάτων της γέφυρας σε βαθμό που εμπόδισε τα δύο τμήματά της να κλείσουν πλήρως», εξήγησε η η εκπρόσωπος του Τμήματος Μεταφορών του Σικάγου, Έρικα Σρέντερ.

Η επιχείρηση ψύξης και η αποκατάσταση

Συνεργεία του δήμου, συνεπικουρούμενα από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σικάγου, «προέβησαν στις απαραίτητες προσαρμογές» προκειμένου να ψυχθεί η κατασκευή, σημείωσε η Σρέντερ σε γραπτή της δήλωση.

Chicago heat keeps DuSable Lake Shore Drive bridge from fully closing | STORY: https://t.co/LQzHiYRaGd https://t.co/2LXtJRqIOa pic.twitter.com/IDCpDdZcK9 — FOX 32 News (@fox32news) September 2, 2026



Έπειτα από τις συντονισμένες προσπάθειες, η γέφυρα κατάφερε τελικά να κατέβει και να παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι.

Bridge lift fail on a hot day in Chicago on LSD- CFD spraying to cool down and close the bridge. pic.twitter.com/zJ1Joxiwv0 — Sharon Feil (@sharonfeil) September 2, 2026

Καύσωνας και κυκλοφοριακό χάος

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ένα κύμα επικίνδυνου καύσωνα σαρώνει το Σικάγο από την Τρίτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να εκδίδει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Chicago officials say extreme heat is to blame for two Chicago bridges being stuck in the raised position, which included major traffic delays for hours for thousands of drivers downtown. https://t.co/ZNK67zs7LZ — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) September 3, 2026



Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ακινητοποιημένη γέφυρα προκάλεσε εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης, καθώς οι οδηγοί υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές.