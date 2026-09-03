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Σικάγο: Γέφυρα «κόλλησε» στον αέρα για τέσσερις ώρες λόγω… καύσωνα – Εντυπωσιακά βίντεο

Μια από τις πολυσύχναστες γέφυρες στο κέντρο του Σικάγου, η DuSable Lake Shore Drive, «κόλλησε» στην ανασηκωμένη θέση της για περισσότερες από τέσσερις ώρες την Τετάρτη, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα. Το περιστατικό οφείλεται στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες προκάλεσαν διαστολή των εξαρτημάτων της γέφυρας, εμποδίζοντάς την να κλείσει πλήρως. Συνεργεία του δήμου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησαν σε εργασίες ψύξης και αποκατάστασης, με τη γέφυρα να παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία.

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Διεθνή Νέα

Σικάγο γέφυρα ζέστη
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια από τις πλέον πολυσύχναστες γέφυρες του Σικάγου «κόλλησε» στην ανασηκωμένη θέση της για περισσότερες από τέσσερις ώρες την Τετάρτη, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα.
  • Το απρόοπτο περιστατικό οφειλόταν στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες προκάλεσαν διαστολή των εξαρτημάτων της γέφυρας, εμποδίζοντας το κλείσιμό της.
  • Συνεργεία του δήμου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβησαν στις απαραίτητες προσαρμογές και ψύξη της κατασκευής, με τη γέφυρα να παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία.

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Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο του Σικάγου την Τετάρτη, όταν μια από τις πλέον πολυσύχναστες γέφυρες της πόλης «κόλλησε» στην ανασηκωμένη θέση τηςγια περισσότερες από τέσσερις ώρες, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Η γέφυρα DuSable Lake Shore Drive, η οποία διασχίζει τον ποταμό του Σικάγου στο ύψος της λεωφόρου Grand Avenue, παρέμεινε ακινητοποιημένη στον αέρα γύρω στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ανύψωσης για τη διέλευση ενός σκάφους.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες στο Σικάγο προκάλεσαν διαστολή των εξαρτημάτων της γέφυρας σε βαθμό που εμπόδισε τα δύο τμήματά της να κλείσουν πλήρως», εξήγησε η η εκπρόσωπος του Τμήματος Μεταφορών του Σικάγου, Έρικα Σρέντερ.

Η επιχείρηση ψύξης και η αποκατάσταση

Συνεργεία του δήμου, συνεπικουρούμενα από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σικάγου, «προέβησαν στις απαραίτητες προσαρμογές» προκειμένου να ψυχθεί η κατασκευή, σημείωσε η Σρέντερ σε γραπτή της δήλωση.


Έπειτα από τις συντονισμένες προσπάθειες, η γέφυρα κατάφερε τελικά να κατέβει και να παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι.

Καύσωνας και κυκλοφοριακό χάος

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ένα κύμα επικίνδυνου καύσωνα σαρώνει το Σικάγο από την Τρίτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να εκδίδει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για δύο συνεχόμενες ημέρες.


Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ακινητοποιημένη γέφυρα προκάλεσε εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης, καθώς οι οδηγοί υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

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