Θρίλερ στον Μαραθώνα: Αποκάλυψε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει την σύνταξη – Η καταγγελία που οδήγησε στις έρευνες

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μαραθώνα μετά την καταγγελία εξαφάνισης μιας ηλικιωμένης εδώ και περίπου 10 χρόνια, από την εγγονή της που επέστρεψε από το εξωτερικό. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε πως έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη συλλογή όλων των στοιχείων πριν από ενδεχόμενη σύλληψη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρίλερ στον Μαραθώνα: Οι αρχές ερευνούν την εξαφάνιση ηλικιωμένης εδώ και περίπου 10 χρόνια, μετά από καταγγελία της εγγονής της.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού.
  • Η ταφή φέρεται να έγινε με σκοπό τη συνέχιση της είσπραξης της σύνταξής της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μαραθώνα, μετά την καταγγελία μίας γυναίκας ότι έχει εξαφανιστεί συγγενικό της πρόσωπο, η γιαγιά της, εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, κατήγγειλε στις αρχές ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και μία 10ετία.

Η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα.

Η εγγονή φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι η γιαγιά της πέθανε και υποψιαζόταν ότι η μητέρα της την έθαψε στην αυλή του σπιτιού, ώστε να λαμβάνει την σύνταξη.

Όπως διαπιστώθηκε μέσω του e-ΕΦΚΑ, δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που γέννησε ερωτήματα για την τύχη της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, έγιναν έρευνες με ειδικά μηχανήματα στην αυλή του σπιτιού όπου διαμένει η οικογένεια. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα, που να σχετίζεται με την υπόθεση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Ο εισαγγελέας, που ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στην υπόθεση, έδωσε εντολή να μην γίνει κάποια σύλληψη, έως ότου οι αστυνομικές αρχές συλλέξουν όλα τα στοιχεία.

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