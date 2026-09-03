Θρίλερ στον Μαραθώνα: Αποκάλυψε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει την σύνταξη – Η καταγγελία που οδήγησε στις έρευνες

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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μαραθώνα, μετά την καταγγελία μίας γυναίκας ότι έχει εξαφανιστεί συγγενικό της πρόσωπο, η γιαγιά της, εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, κατήγγειλε στις αρχές ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και μία 10ετία.

Η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα.

Η εγγονή φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι η γιαγιά της πέθανε και υποψιαζόταν ότι η μητέρα της την έθαψε στην αυλή του σπιτιού, ώστε να λαμβάνει την σύνταξη.

Όπως διαπιστώθηκε μέσω του e-ΕΦΚΑ, δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που γέννησε ερωτήματα για την τύχη της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, έγιναν έρευνες με ειδικά μηχανήματα στην αυλή του σπιτιού όπου διαμένει η οικογένεια. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα, που να σχετίζεται με την υπόθεση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Ο εισαγγελέας, που ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στην υπόθεση, έδωσε εντολή να μην γίνει κάποια σύλληψη, έως ότου οι αστυνομικές αρχές συλλέξουν όλα τα στοιχεία.