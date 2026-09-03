Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος στην Αθήνα – Εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Αστυνομικοί στην Αθήνα συνέλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 έναν 34χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας για αδικήματα διακεκριμένης κλοπής και παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την προβλεπόμενη διαδικασία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Αθήνα συνελήφθη 34χρονος υπήκοος Τουρκίας το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, ο οποίος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές.
  • Κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.
  • Ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

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Στη σύλληψη ενός 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στην Αθήνα.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της πρωτεύουσας και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αγγελία, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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