Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος στην Αθήνα – Εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία της Interpol

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Στη σύλληψη ενός 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στην Αθήνα.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της πρωτεύουσας και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αγγελία, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.