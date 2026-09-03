Χανιά: Γουρουνάκια το έσκασαν από χοιροστάσιο και έκαναν παρέλαση σε καφενεία – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου το βράδυ της Τετάρτης, βλέποντας πολλά γουρουνάκια να κατεβαίνουν αμέριμνα τον δρόμο.
Η παρέλαση των γουρουνιών κατεγράφη σε βίντεο από τους παρευρισκόμενους και έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, αποσπώντας πολλά χιομουριστικά σχόλια.
Άλλωστε ανθρώπους και γουρούνια μαζί σε καφενείο, συναντά κανείς μόνο στις σελίδες του Όργουελ και… στα Χανιά το καλοκαίρι, όπου μπορεί κανείς να δει τα πάντα.
Δείτε το βίντεο του zarpanews.gr: