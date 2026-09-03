Τραμπ σε κέρματα του 1 δολαρίου: Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος σε αμερικανικό νόμισμα εδώ και έναν αιώνα – Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε νέο αμερικανικό κέρμα του 1 δολαρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται σε νόμισμα εδώ και έναν αιώνα. Τα συλλεκτικά κέρματα, που τέθηκαν σε κυκλοφορία από το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες παρά τη γενική απαγόρευση από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εμφάνισή του σε νέο αμερικανικό κέρμα του 1 δολαρίου, το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία για συλλεκτικούς σκοπούς.
  • Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εδώ και έναν αιώνα που εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε αμερικανικό νόμισμα, χάρη σε μια «νομική χαραμάδα» στην ομοσπονδιακή νομοθεσία.
  • Η ζήτηση ήταν άμεση, με τα κέρματα να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη των πωλήσεων στην ιστοσελίδα του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ.

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Το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εμφάνισή του σε νέο αμερικανικό κέρμα του 1 δολαρίου, σε μία ακόμη κίνηση με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει το προσωπικό του αποτύπωμα σε θεσμούς και σύμβολα της χώρας.

Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ έθεσε την Τετάρτη σε κυκλοφορία, για συλλεκτικούς σκοπούς, το νέο κέρμα με τη μορφή του Τραμπ, συνοδευόμενη από τις φράσεις «LIBERTY» («Ελευθερία») και «IN GOD WE TRUST» («Στον Θεό εμπιστευόμαστε»), στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι τα κέρματα δεν προορίζονται για κανονική κυκλοφορία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νόμιμο χρήμα.

Η νομική «χαραμάδα» που επέτρεψε το πορτρέτο του Τραμπ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει γενικά την απεικόνιση εν ενεργεία προέδρου σε αμερικανικό νόμισμα. Ωστόσο, ειδική διάταξη που αφορά τον σχεδιασμό επετειακών νομισμάτων για τα 250 χρόνια της χώρας χρησιμοποιήθηκε ώστε να ξεπεραστεί η απαγόρευση.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται επίσης τον νόμο Circulating Collectible Coin Redesign Act του 2020, ο οποίος απαγορεύει πορτρέτα εν ζωή προσώπων στην πίσω όψη των νομισμάτων, χωρίς όμως να αναφέρεται ρητά στην εμπρόσθια πλευρά, όπου βρίσκεται η μορφή του Αμερικανού προέδρου, αναφέρει το BBC.

Το νέο κέρμα αποτελεί την πρώτη περίπτωση εδώ και περίπου έναν αιώνα κατά την οποία εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε αμερικανικό νόμισμα. Το 1926, σε επετειακό μισό δολάριο για τα 150 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας, είχε απεικονιστεί ο τότε πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Η ζήτηση ήταν άμεση. Τα κέρματα, που πωλούνταν προς 61 δολάρια για ρολό 25 τεμαχίων και 154,50 δολάρια για σακούλα 100 τεμαχίων, εμφανίζονταν ως «μη διαθέσιμα» στην ιστοσελίδα του Νομισματοκοπείου μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη των πωλήσεων.

Παράλληλα, διατίθενται και μέσω αυτόματων πωλητών στο κατάστημα του US Mint στην Ουάσιγκτον.

Το Νομισματοκοπείο ανέφερε ότι το κέρμα δημιουργήθηκε για να τιμήσει «ένα ιστορικό εθνικό ορόσημο» και έκανε λόγο για «σχεδιασμό μιας επετείου που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά».

Παρότι έχουν χρυσαφί απόχρωση, τα κέρματα δεν περιέχουν χρυσό. Σύμφωνα με το US Mint, αποτελούνται κατά 88,5% από χαλκό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό περιλαμβάνει ψευδάργυρο, μαγγάνιο και νικέλιο.

Και η υπογραφή Τραμπ στα χαρτονομίσματα

Η παρουσία του Τραμπ στο αμερικανικό νόμισμα δεν σταματά εκεί. Τον Μάιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε ανακοινώσει ότι εξετάζεται η έκδοση νέου χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του προέδρου.

Τον Μάρτιο, το υπουργείο Οικονομικών είχε επίσης ανακοινώσει ότι τα αμερικανικά χαρτονομίσματα θα φέρουν σύντομα την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που επίσης θα αποτελούσε πρωτιά για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

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