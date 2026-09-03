Υπουργείο Παιδείας: Ανοίγει ο διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο – «Υποσχόμαστε ένα δικαιότερο σχολείο», λέει η Σοφία Ζαχαράκη

Την αρχή έκανε το υπουργείο Παιδείας στον εθνικό διάλογο για το σχολείο του αύριο σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα με την Σοφία Ζαχαράκη να θέτει ανοικτά ερωτήματα για το εάν θα συνεχίσει το υφιστάμενο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων ή θα γίνει η μετάβαση στο Εθνικό Απολυτήριο. Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Παιδείας πρόκειται στο τέλος Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει τη δημόσια ψηφιακή διαβούλευση, μέσα από ειδική πλατφόρμα που έχει ήδη προετοιμαστεί και θα απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

«Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι θεμέλιο για το επόμενο βήμα»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι το σημερινό σύστημα έχει προσφέρει ένα πολύτιμο κεκτημένο: την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των Πανελληνίων Εξετάσεων». «Το σημερινό σύστημα μάς προσέφερε κάτι πολύτιμο: την αξιοπιστία. Και αυτή αποτελεί θεμέλιο για το επόμενο βήμα. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Χτίζουμε πάνω σε ό,τι λειτούργησε», υπογράμμισε.

Ξετυλίγοντας την σκέψη της η υπουργός Παιδείας ανάφερε: «Το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο για ένα καλύτερο σχολείο. Ο στόχος είναι ένα Λύκειο που αναγνωρίζει τη συνολική προσπάθεια του μαθητή, επιβραβεύει τη συνέπεια, δίνει περισσότερες ευκαιρίες».

«Δεν αμφισβητούμε την αξία των εξετάσεων. Λέμε, όμως, ότι δεν μπορούν να αποτελούν τη μοναδική ιστορία ενός παιδιού. Μια δύσκολη μέρα δεν πρέπει να ακυρώνει χρόνια προσπάθειας. Δεν υποσχόμαστε ένα ευκολότερο σχολείο. Υποσχόμαστε ένα δικαιότερο σχολείο», υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Ενισχύεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών – Βελτιώνονται οι σχολικές υποδομές

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι «η συζήτηση για το Νέο Λύκειο δεν ξεκινά σε κενό, αλλά πάνω σε ένα έδαφος σημαντικών αλλαγών που έχουν ήδη συντελεστεί στην εκπαίδευση: από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα νέα Προγράμματα Σπουδών και την ανανέωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου».

Όπως ανέφερε, «από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.912 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, με σχεδόν 16.000 εξ αυτών την τελευταία διετία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος ‘Μαριέττα Γιαννάκου’ πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε 669 σχολικές μονάδες σε 245 Δήμους».

Αναφερόμενη στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι «περισσότερες από 37.000 διαδραστικές οθόνες έχουν ήδη εγκατασταθεί στα σχολεία, με στόχο ο συνολικός αριθμός να φτάσει τις 44.000 έως το τέλος της χρονιάς, ενώ έχουν διατεθεί 117.000 σετ ρομποτικής. Στην Ειδική Αγωγή λειτουργούν πλέον περισσότερα από 7.230 Τμήματα Ένταξης, τα οποία αφορούν περισσότερους από 71.000 μαθητές».

«Το Λύκειο να αποκτήσει ξανά ισχυρό παιδαγωγικό»

«Κεντρικός άξονας της συνολικής προσπάθειας παραμένει η ουσιαστική ισότητα ευκαιριών για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ή μεγαλώνει», εξήγησε η Σοφία Ζαχαράκη. «Το ζητούμενο είναι το Λύκειο να αποκτήσει ξανά ισχυρό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο και το απολυτήριό του ουσιαστικό αντίκρισμα, χωρίς να χαθούν η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια που έχουν κατακτηθεί», υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται η δυνατότητα σύνδεσης της σχολικής πορείας με δωρεάν κρατικές πιστοποιήσεις, όπως στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική, αλλά και η συνολικότερη ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της μετάβασης των μαθητών από τη μία βαθμίδα στην επόμενη.

Χατζηδάκης: Μετάβαση από την αποστήθιση στην ουσιαστική μάθηση

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης αφού αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν ήδη προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στο σχολείο σε συνδυασμό με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, σημείωσε: «Το κρίσιμο ερώτημα αφορά το ίδιο το σχολείο: τον ρόλο του εκπαιδευτικού, το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών, τη σχέση των μαθητών με τη γνώση και τη μετάβαση από την αποστήθιση στην ουσιαστική μάθηση». Παράλληλα, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν χωρίς αυτοπεριορισμούς στη διαδικασία, τονίζοντας ότι «δεν είναι προσχηματική η διαδικασία» και συγχαίροντας την ηγεσία του Υπουργείου για το εύρος και τη μέθοδο του εγχειρήματος.

Schleicher: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά το εκπαιδευτικό σύστημα

Κατά τον διάλογο αξιοσημείωτη είναι η παρέμβαση των εμπειρογνωμόνων. Ο Andreas Schleicher, Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια δημιουργίας του νέου ελληνικού Εθνικού Απολυτηρίου και έθεσε τρία κρίσιμα ζητήματα: πώς θα συνδυαστεί η σχολική με την εξωτερική αξιολόγηση ώστε να υπηρετούνται ταυτόχρονα η αξιοπιστία και η ουσιαστική μάθηση, πώς θα συνδεθεί η πιστοποίηση αποφοίτησης με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς περιττή πολυπλοκότητα και πώς θα οικοδομηθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης και διασφάλισης ποιότητας που θα διατηρεί την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον χρόνο.

Επίσης, ο Andreas Schleicher τόνισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά όσα περιμένουμε από την εκπαίδευση και κάλεσε τα εκπαιδευτικά συστήματα να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στις βαθιά ανθρώπινες ικανότητες: την προσαρμοστική επίλυση προβλημάτων, την ηθική κρίση, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα των νέων να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία».

Bill Maxwell: Μια επιτυχημένη αλλαγή χρειάζεται σαφές και εμπνευσμένο όραμα

Από την πλευρά του ο Bill Maxwell μεταφέροντας την εμπειρία του από το σκωτσέζικο Curriculum for Excellence και από τη συνεργασία του με διαφορετικά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα τόνισε ότι «μια επιτυχημένη αλλαγή χρειάζεται σαφές και εμπνευσμένο όραμα, ευρεία συμμαχία των εμπλεκόμενων φορέων, ουσιαστική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και σταδιακή, ρεαλιστική εφαρμογή».

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της αξιολόγησης, της λογοδοσίας, της αξιοποίησης δεδομένων και της ανάδειξης καλών πρακτικών, ώστε η μεταρρύθμιση να μπορεί να παρακολουθείται, να διορθώνεται και να παράγει αποτελέσματα με διάρκεια.

Pia Ahrenkilde Hansen: Οι νέοι πολίτες πρέπει να μπορούν να σκέφτονται κριτικά

Η Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Pia Ahrenkilde Hansen έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτειότητα και στην ανάγκη οι νέοι πολίτες να μπορούν να σκέφτονται κριτικά, να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πληροφορίες, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή, αλλά και στην ανάγκη οι εκπαιδευτικές πολιτικές να βασίζονται στην έρευνα και στα δεδομένα.

Olli-Pekka Heinonen: Πώς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι νέοι για τη ζωή και τον ρόλο τους

Ο δε Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας είπε πως «το βασικό ερώτημα για κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε ποιον κόσμο ζουν και θα ζήσουν οι σημερινοί μαθητές και τι χρειάζονται ώστε να μπορούν να προοδεύσουν στην εργασία, στην προσωπική τους ζωή και ως πολίτες». Ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συνεργασία βρίσκονται πλέον στον πυρήνα όσων χρειάζεται ένας νέος για το μέλλον. «Η μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση είναι να προετοιμάσει τα παιδιά όχι μόνο για μία θέση εργασίας, αλλά για τη ζωή και για τον ρόλο τους ως ενεργών πολιτών σε έναν κόσμο που αλλάζει», σημείωσε ο Olli-Pekka Heinonen. «Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει όλο και μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας και ανάλυσης της γνώσης, ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι βαθιά ανθρώπινες ικανότητες: να θέτουμε στόχους, να κρίνουμε, να δημιουργούμε ιδέες και να αποφασίζουμε ποιο μέλλον θέλουμε να οικοδομήσουμε», σημείωσε.