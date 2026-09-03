Μαρία Σολωμού: Αποκάλυψε τον συμβολικό «γάμο» που έκανε στα 19 της με τον εφηβικό της έρωτα – «Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μένουν στη ζωή σου»

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Μια άγνωστη ιστορία από τα νεανικά της χρόνια μοιράστηκε η Μαρία Σολωμού, αποκαλύπτοντας ότι σε ηλικία 19 ετών είχε πραγματοποιήσει έναν συμβολικό «γάμο» στη Σαντορίνη με τον εφηβικό της έρωτα, Πάνο, με τον οποίο εξακολουθούν να διατηρούν επαφή περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, αλλά και νεότερα στιγμιότυπα από συνάντησή τους στη Σκιάθο.

«Μια φορά και έναν καιρό… Αυτή είμαι εγώ. Κι αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη», έγραψε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

Η συμβολική τελετή στη Σαντορίνη

Αναφερόμενη στην απόφαση που είχαν πάρει τότε, εξήγησε ότι οι δυο τους θέλησαν να πραγματοποιήσουν μια αυτοσχέδια τελετή, χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αντάλλαξαν όρκους και έκοψαν τούρτα, αντιμετωπίζοντας εκείνη τη στιγμή ως έναν πραγματικό «γάμο» για τους ίδιους.

«Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις. Οπότε είπαμε να παντρευτούμε. Ανταλλάξαμε και όρκους. Κόψαμε και τούρτα. Εννοείται χωρίς άδειες, έτσι μόνοι μας. Παρ’ όλα αυτά, για μας ήταν αληθινό», σημείωσε.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, οι δυο τους συναντήθηκαν στη Σκιάθο, με τη Μαρία Σολωμού να δημοσιεύει και φωτογραφίες από τη σημερινή τους σχέση.

«Σαν να ξέραμε ότι μετά από 30 και χρόνια… θα είμαστε ακόμα εδώ. Ίδιοι. Να τα θυμόμαστε όλα και να γελάμε. Όχι Σαντορίνη, αλλά Σκιάθο. Όχι 19 πια, αλλά τι σημασία έχει… Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μένουν στη ζωή σου», έγραψε.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Ωδή στους εφηβικούς έρωτες που μεγάλωσαν κι έγιναν σχέσεις ζωής!».