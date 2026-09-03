Κατερίνα Γερονικολού: «Να παίζουμε, όσο κι αν μεγαλώνουμε» – Το καλοκαιρινό άλμπουμ μετά τα γενέθλιά της

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Τα γενέθλιά της γιόρτασε την περασμένη Τρίτη η Κατερίνα Γερονικολού και, μία ημέρα αργότερα, μοιράστηκε με τους followers της ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ από το φετινό καλοκαίρι.

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και δύο τρυφερές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, από τις κοινές καλοκαιρινές τους στιγμές.

Με αφορμή τη νέα προσωπική της χρονιά, η Κατερίνα Γερονικολού έστειλε παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα, υπενθυμίζοντας τη σημασία του να διατηρούμε μέσα μας την παιχνιδιάρικη διάθεση, ανεξάρτητα από την ηλικία.

«Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.