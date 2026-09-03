Λάιονελ Ρίτσι: Πήρε εξιτήριο μετά την προληπτική νοσηλεία του

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Στο σπίτι του στο Λος Άντζελες επέστρεψε ο Λάιονελ Ρίτσι, μετά την προληπτική νοσηλεία του που ακολούθησε τη συναυλία του στο Σεντ Λούις στις 29 Αυγούστου.

Ο 77χρονος τραγουδιστής παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ και υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το People, η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον πολύ καλή και ο ίδιος έχει πάρει εξιτήριο.

Κατά την τελευταία του εμφάνιση στο The Muny, ο Ρίτσι ζήτησε να του φέρουν μια καρέκλα ενώ βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε το «All Night Long». Ο καλλιτέχνης βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».

Lionel Richie Is Back Home and ‘Doing Great’ Following 3-Day Hospitalization (Exclusive) https://t.co/Z3VQmcWpMr — People (@people) September 2, 2026

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα ακόμη περιστατικό πάνω στη σκηνή. Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μινεσότα, ο Ρίτσι είχε διακόψει νωρίτερα την εμφάνισή του, καθώς αισθάνθηκε ζάλη. Τότε είχε αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι δεν είχε ερμηνεύσει ποτέ το «Dancing on the Ceiling» καθιστός.

«Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει τότε αστειευόμενος ο Λάιονελ Ρίτσι. Ακολούθησε η αναβολή δύο συναυλιών του, προκειμένου να ξεκουραστεί, με τον ίδιο να επιστρέφει στη σκηνή στις 30 Ιουνίου και να καθησυχάζει τους θαυμαστές του για την υγεία του.

Τον Ιούλιο, ο τραγουδιστής είχε στείλει νέο μήνυμα μέσω Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την αγάπη και τα μηνύματα συμπαράστασης και διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά.