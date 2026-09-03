Συναγερμός στο Κουβέιτ: Σε επιφυλακή η αεράμυνα για ιρανικούς πυραύλους και drones

Οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ έχουν κινητοποιηθεί μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones, τις οποίες οι αρχές της χώρας αποδίδουν στο Ιράν. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω X ότι τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των επιθέσεων, καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Κουβέιτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ, μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones που οι αρχές της χώρας αποδίδουν στο Ιράν.
  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των «εχθρικών» επιθέσεων.
  • Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ, μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones που οι αρχές της χώρας αποδίδουν στο Ιράν.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω X ότι τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των «εχθρικών» επιθέσεων, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς.

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