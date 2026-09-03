Συναγερμός στο Κουβέιτ: Σε επιφυλακή η αεράμυνα για ιρανικούς πυραύλους και drones

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ, μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones που οι αρχές της χώρας αποδίδουν στο Ιράν.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω X ότι τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των «εχθρικών» επιθέσεων, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης.
Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/vMkIV1AKuF
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 3, 2026