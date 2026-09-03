Συναγερμός στο Κουβέιτ: Σε επιφυλακή η αεράμυνα για ιρανικούς πυραύλους και drones

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ, μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones που οι αρχές της χώρας αποδίδουν στο Ιράν.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω X ότι τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των «εχθρικών» επιθέσεων, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς.