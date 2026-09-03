Δυτική Όχθη: Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι έφηβοι σε επίθεση εποίκων και ισραηλινών δυνάμεων

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Δύο Παλαιστίνιοι, 16 και 19 ετών, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο χωριό αλ-Μουγκάιγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και τοπικές πηγές.

Οι δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης στην οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμμετείχαν Ισραηλινοί έποικοι και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το νέο περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η βία στην περιοχή είχε κλιμακωθεί περαιτέρω τον Αύγουστο, μετά την πολιορκία του χωριού Κούσρα από Ισραηλινούς εποίκους, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Παράλληλα, η ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967.

Στην περιοχή έχουν έκτοτε δημιουργηθεί πολυάριθμοι οικισμοί και φυλάκια εποίκων.