Δυτική Όχθη: Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι έφηβοι σε επίθεση εποίκων και ισραηλινών δυνάμεων

Δύο Παλαιστίνιοι, ηλικίας 16 και 19 ετών, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο χωριό αλ-Μουγκάιγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια επίθεσης από Ισραηλινούς εποίκους και στρατιωτικές δυνάμεις. Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων και επιθέσεων εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο Παλαιστίνιοι, 16 και 19 ετών, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο χωριό αλ-Μουγκάιγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Το νέο περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.
  • Παράλληλα, η ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει την επέκταση των οικισμών στην περιοχή, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο Παλαιστίνιοι, 16 και 19 ετών, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο χωριό αλ-Μουγκάιγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και τοπικές πηγές.

Οι δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης στην οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμμετείχαν Ισραηλινοί έποικοι και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το νέο περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η βία στην περιοχή είχε κλιμακωθεί περαιτέρω τον Αύγουστο, μετά την πολιορκία του χωριού Κούσρα από Ισραηλινούς εποίκους, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Παράλληλα, η ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967.

Στην περιοχή έχουν έκτοτε δημιουργηθεί πολυάριθμοι οικισμοί και φυλάκια εποίκων.

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