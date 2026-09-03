«Πυρά» Τεχεράνης κατά UNICEF: «Παραμένει σιωπηλή για τις απώλειες παιδιών στον πόλεμο»

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Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσε η στάση της UNICEF απέναντι στους θανάτους παιδιών στο Ιράν, με τον Ιρανό εκπρόσωπο στον ΟΗΕ να κατηγορεί την υπηρεσία ότι δεν καταδίκασε τις επιθέσεις που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί εξέφρασε τις επικρίσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της UNICEF στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο, ο Ιραβανί υποστήριξε ότι η UNICEF παρέμεινε σιωπηλή απέναντι σε ενέργειες που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει εγκλήματα εις βάρος παιδιών. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ.

Η UNICEF έχει στο παρελθόν εκφράσει ανησυχία για τις απώλειες ανηλίκων στο Ιράν, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ωστόσο, δεν έχει αποδώσει συνήθως συγκεκριμένες επιθέσεις στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει η UNICEF τον Ιούλιο, 386 παιδιά φέρεται να είχαν σκοτωθεί και 2.117 να είχαν τραυματιστεί στο Ιράν κατά τους πρώτους πέντε μήνες της σύγκρουσης. Τον Μάρτιο, η οργάνωση είχε αναφέρει ότι 168 κορίτσια φέρεται να σκοτώθηκαν σε πλήγμα που έπληξε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ.

Πηγή: Al Jazeera