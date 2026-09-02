Τσίπρας: Αυτό είναι το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. – Πατριωτική εισφορά, μείωση ΦΠΑ, αυξήσεις μισθών, επίδομα σε φοιτητές και κατάργηση των Πανελληνίων

Με υπόμνηση της περιόδου 2015 -2019 αλλά χωρίς ονομαστική αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμά του είναι απολύτως κοστολογημένο.

Ενέταξε, μάλιστα, το οικονομικό πρόγραμμα στη σφαίρα του «νέου πατριωτισμού», όπως είπε χαρακτηριστικά με σκοπό την παραγωγική ανάταξη της χώρας με χρονοδιάγραμμα 10ετίας. «Μας λένε ότι δεν έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα αλλά εμείς που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και αφήσαμε 37 δισ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο», είπε σκωπτικά ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εκκίνηση της ομιλίας του. Απαντώντας, μάλιστα, στις επικρίσεις από το κυβερνών κόμμα υπογράμμισε: «Κάποια στιγμή θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές». Σε αυτό το πνεύμα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Δεν ζητάμε μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας!».

Οι βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και «να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μίας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που διεθνώς περιγράφεται πλέον με τον όρο securonomics», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«”Διαφθορά ή εντιμότητα” το δίλημμα των εκλογών»

Ο ίδιος επιτεθέμενος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έθεσε το δίλημμα «διαφθορά ή εντιμότητα». Στηλίτευσε την λειτουργία του «επιτελικού κράτους», που ήταν ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όπως είπε χαρακτηριστικά «ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης». «Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλος πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού, θα είχε παραιτηθεί. Αλλιώς, θα τον είχε καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα. Σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Ο ίδιος του ο ανιψιός, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία, ότι μπήκε εκείνος μπροστά για να μη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, το πραγματικό αφεντικό», πρόσθεσε,.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση ισχυριζόμενος ότι «οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί έγιναν τρόπος διακυβέρνησης». «Το 2019, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είχαμε πιστέψει ότι η διαφθορά, που ήταν μια από τις αιτίες της χρεοκοπίας, είχε πλέον αισθητά περιοριστεί. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, το 97% των πολιτών πιστεύει ότι στη χώρα βασιλεύει η διαφθορά», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η εξαίρεση έγινε κανόνας».

Το νέο παραγωγικό μοντέλο

Με την επισήμανση ότι «το έλλειμμα στη χώρα μας δεν είναι έλλειμμα εργατικότητας, αλλά έλλειμα παραγωγικότητας, επενδύσεων, και τεχνολογίας», ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι «η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει 45% χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο». Ο ίδιος πρότεινε την νέα βιομηχανική πολιτική που θα καλύπτει δραστηριότητας από τα φάρμακα και τη βιοτεχνολογία, τα ποιοτικά τρόφιμα έως τον ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης, από τη ναυτιλιακή τεχνολογία έως τα κρίσιμα υλικά, τα αμυντικά προϊόντα και τα σύγχρονα δίκτυα μεταφορών.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο ίδιος πρότεινε στην σύσταση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία:

1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων.

500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και

1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.

«Όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα», τόνισε.

Αναφερόμενος στην διοικητική δομή του κράτους, ο ίδιος μίλησε για την μετακίνηση πέντε υπουργείων εκτός Αττικής σε βάθος δεκαετίας. Συγκεκριμένα είπε ότι το υπουργείο Βιομηχανίας θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα, το υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη. «Ενώ σχεδιάζουμε Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη», είπε χαρακτηριστικά.

Υποσχέσεις για φοροελάφρυνση σε επιχειρηματίες

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή του για «πατριωτική εισφορά στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία», είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.

Προτάσσοντας την ανάγκη για «φορολογική δικαιοσύνη», ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Ενώ για τους μικρο – μεσαίους επιχειρηματίες είπε: «Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα».

Κάνοντας ειδική αναφορά στους δανειολήπτες, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης». «Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή. Να εργαστούν, να επιχειρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους», πρόσθεσε.

«Όσοι κατάφεραν υπερβάλλοντάς δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τειρεσία. Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων», εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μισθολογικές αυξήσεις

«Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα: Να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία», είπε ο Αλέξης Τσίπρας υποσχόμενος αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ εντός του 2027 και εντός τετραετίας διαμόρφωση του μισθού στα 1.800 ευρώ. «Στόχος μας ο μισθός να ξανακερδίσει πραγματική αγοραστική δύναμη και ο εργαζόμενος δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη που ο ίδιος παράγει. Έτσι και η οικονομία κερδίζει», είπε. Ταυτόχρονα, υποσχέθηκε αύξηση των μισθών σε γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ μηνιαίως.

Κατάργηση Πανελληνίων εξετάσεων και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ

Στρέφοντας το βλέμμα στη νέα γενιά και το εκπαιδευτικό σύστημα, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε την κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. «Μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο», όπως χαρακτηριστικά είπε. Επίσης, ανακοίνωσε φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του.

Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής

Μαζί με την υπόσχεση για μισθολογική αύξηση, ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. «Έτσι, εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό», είπε. Ταυτόχρονα, εξήγγειλε έλεγχο της αγοράς «με ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος – όχι μέσες τιμές – προϊόν προς προϊόν», όπως χαρακτήρισε. «Σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Και θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Με μια Επιτροπή Ανταγωνισμού με χρηματοδοτική αυτοτέλεια, που θα ενεργοποιείται αμέσως όταν οι τιμές δεν υποχωρούν. Έτσι η ελάφρυνση θα φτάσει στο ράφι. Δεν θα χαθεί στη μεσολάβηση», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Για την προσιτή κατοικία

Αναφερόμενος στην ανάγκη για «προσιτή κατοικία», ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την σύσταση του Οργανισμού Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας και «χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια», όπως χαρακτηριστικά. «Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση», εξήγησε.

Κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα

Τέλος, ειδική αναφορά έκανε στους συνταξιούχους δεσμευόμενος για κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα. «Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του», είπε. Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για δημιουργία Εθνικού Συστήμα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία για την φροντίδα κατ’ οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο, και ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη.

Καθαρή ενέργεια και εφαρμογή του κλιματικού νόμου

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα της ενέργειας και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. «Ο στόχος μας για την ενέργεια περιγράφεται σε τρεις λέξεις. Καθαρότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη», είπε προκρίνοντας, μάλιστα, την δημιουργία γραμμής συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών, την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, «ώστε να πάψουμε επιτέλους να καίμε πετρέλαιο για να ανάψει μια λάμπα στο Αιγαίο». Αναφέρθηκε στην ανάγκη για «πράσινη μετάβαση».

Σε αυτό το πνεύμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εφαρμογή του κλιματικού νόμου, ο οποίος βασίζεται στα ήδη θεσπισμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικοποιήσεις του ΟΗΕ δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, κατά 80% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Παράλληλα, ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και υποσχέθηκε την ενίσχυση της στελέχωσης της πυροσβεστικής με την επιμήκυνση των συμβάσεων από οκτάμηνες συμβάσεις σε δωδεκάμηνες για 2.300 εποχικούς πυροσβέστες.

Αναλυτικά το δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. για την τετραετία 2027–2030