Θεσσαλονίκη: Αντάμωμα παλαιών συντρόφων στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με έντονο άρωμα από ΣΥΡΙΖΑ

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Αντάμωμα παλαιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα και νέων μελών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των παρευρισκομένων η πρώην βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ για να βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, το «παρών» έδωσε ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε την Νέα Αριστερά και τελικώς ανεξαρτητοποιήθηκε. Δίπλα του ακριβώς στεκόταν η βουλευτής Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα.

Παρών ήταν και ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης.

Αισθητή έκαναν την παρουσία τους ο παραιτηθείς βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης, η πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δώρα Αυγέρη, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, όπως και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Έκπληξη είναι η εμφάνιση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.