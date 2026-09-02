Θεσσαλονίκη: Αντάμωμα παλαιών συντρόφων στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με έντονο άρωμα από ΣΥΡΙΖΑ

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Πολιτική

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΤΣΙΠΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε αντάμωμα παλαιών συντρόφων και νέων μελών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλώνοντας την εκκίνηση του πολιτικού εγχειρήματος.
  • Παρών έδωσαν η πρώην βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου, ο βουλευτής Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ, ο παραιτηθείς βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, μεταξύ άλλων.
  • Έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, στην παρουσίαση του προγράμματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντάμωμα παλαιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα και νέων μελών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

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Μεταξύ των παρευρισκομένων η πρώην βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ για να βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΤΣΙΠΡΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Επίσης, το «παρών» έδωσε ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε την Νέα Αριστερά και τελικώς ανεξαρτητοποιήθηκε. Δίπλα του ακριβώς στεκόταν η βουλευτής Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα.

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ΤΣΙΠΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΤΣΙΠΡΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Παρών ήταν και ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης.

Αισθητή έκαναν την παρουσία τους ο παραιτηθείς βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης, η πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δώρα Αυγέρη, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, όπως και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Έκπληξη είναι η εμφάνιση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΤΣΙΠΡΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

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