Λέσβος: Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό

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Παρατείνεται και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και λοιπές νομικές οντότητες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με κοινή ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Τα μέτρα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο στους τομείς παραγωγής τυριών και οπληφόρων ζώων για σφαγή, τα οποία υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω της εφαρμογής των αναγκαίων κτηνιατρικών μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Ειδικότερα, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, αναστέλλεται από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων στις 15 Μαρτίου 2026 οφειλών.

Επιπλέον, οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνονται μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος ρύθμισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, καθώς και ψηφιακά όλο το εικοσιτετράωρο.