Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: Συγκίνηση στο μνημόσυνο στον Γαλατά Χανίων – «Είναι αθάνατος, δεν θα ξεχαστεί ποτέ» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 από την ημέρα που ο μεγάλος μουσικός, μια από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της Ελλάδας, ο Μίκης Θεοδωράκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Από την ημέρα του θανάτου του μέχρι και σήμερα, τα Χανιά, ο τόπος καταγωγής του, δεν έχει ξεχάσει τον μεγάλο συνθέτη, τιμώντας τη μνήμη του, διαρκώς.

Το πρωί, στο κοιμητήριο του Γαλατά, εκεί που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε ως τελευταία κατοικία πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου.

Το «παρών» έδωσαν: η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι βουλευτών, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης, Αλέκος Μαρινάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Σοφία Μαλανδράκη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος. Παρών στο μνημόσυνο ήταν και ο Christian Hoesch, επικεφαλής των τμημάτων συναυλιών, όπερας και μουσικολογίας του μουσικού εκδοτικού οίκου Schott. Σύμφωνα με το flashnews, ο ίδιος γνωστοποίησε πως ο οίκος Schott είναι πλέον υπεύθυνος για τη διαχείριση του πνευματικού έργου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα είχε γίνει από τον ίδιο τον δημιουργό.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη.

Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων έπαιξε μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

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«Ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας»

«Ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε αυτό το ταξίδι δεν ξέχασε ποτέ την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του Κατάφερε να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος. Δε θα ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

«Πέντε χρόνια από την εκδημία ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία τον Γαλατά. Οφείλουμε όλοι οι φορείς να δίνουμε το παρών, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά και για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, τονίζοντας μάλιστα πως προχωράει η μελέτη για την δημιουργία του Μουσείου των Θεοδωράκηδων, ενώ γίνονται ενέργειες για την απόκτηση του όμορου ακινήτου, ώστε να αποτελέσει συμπληρωματικό χώρο.

«Αυτή η ημέρα, είναι ημέρα μνήμης και τιμής για εμάς», σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη Ματθαίος Φρατζεσκάκης, τονίζοντας παράλληλα την επιτακτική ανάγκη της ολοκλήρωσης του μουσείου των Θεοδωράκηδων στο Γαλατά.

Στο μνημόσυνο παρόντες ήταν και Γερμανοί θαυμαστές του Μίκη Θεοδωράκη, με εκπροσώπους του ιδρύματος Schott, που διαχειρίζονται τα δικαιώματα του έργου του Μεγάλου Έλληνα Μουσικού, να βρίσκονται στον Γαλατά για να αποτίσουν φόρο τιμής στο έργο του.

Ο διαχειριστής του ιδρύματος Christian Horsch, εξήγησε πως λειτουργούν όσον αφορά τα δικαιώματα του έργου του, αλλά και πως ο Μίκης επέλεξε το συγκεκριμένο ίδρυμα για να διαχειρίζεται το έργο του.

«Ως ΚΚΕ κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Να μείνει το έργο του ζωντανό και προσβάσιμο στο λαό και στις νεότερες γενιές», σχολίασε ο Γιάννης Πρωτούλης µέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη έχει δωριστεί στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, με την υπεύθυνη του τομέα Ελληνικής Μουσικής της βιβλιοθήκης κα. Βάλια Βράκα να σχολιάζει: «Λείπει, αλλά φροντίζουμε να τον κρατάμε ζωντανό με το έργο μας».

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στις 19.00 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης: 1925-2026: Με την απόσταση του χρόνου».

Στις 19.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από τον Christian Hoesch, επικεφαλής τμημάτων συναυλιών, όπερας, μουσικολογίας του Μουσικού Οίκου Schott με τίτλο «Από την Κρήτη στον Ρήνο – Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης» ενώ θα γίνει μουσική αναφορά: “O ΜΙΚΗΣ με πιάνο και φωνή”