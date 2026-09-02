Τσουκαλάς: «Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers» – «Λεφτά από Monopoly» οι οικονομικές σας υποσχέσεις, απαντά ο Μαρινάκης

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, δεν περιορίζεται σε μια ανταλλαγή πολιτικών αιχμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ουσιαστική διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για το ποιος τελικά επωμίζεται το βάρος των οικονομικών πολιτικών.

Από τη μία πλευρά, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτούνται παρεμβάσεις που θα δώσουν πραγματική ανάσα στους οφειλέτες, χωρίς να αδικούνται όσοι μέχρι σήμερα παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιπαραθέσει σε αυτές τις προτάσεις τη δημοσιονομική τους κοστολόγηση, υποστηρίζοντας ότι κάθε οικονομική εξαγγελία οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης.

Η σύγκρουση, επομένως, αφορά δύο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις: την έμφαση στην κοινωνική ελάφρυνση και την αντιμετώπιση του χρέους από τη μία, και την ανάγκη δημοσιονομικής τεκμηρίωσης και διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας από την άλλη.

«Ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες «κορόιδα», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του σχετικά με τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ.

«Δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται στην επιβράβευση των συνεπών οφειλετών; Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλεί, δε, τον «φιλαλήθη» κ. Μαρινάκη -όπως σημειώνει- να πει «με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα». Ρωτά συγκεκριμένα γιατί η κυβέρνηση δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις και «γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα» και συγκεκριμένα «προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες».

«Η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς, ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας», προσθέτει.

Θεωρείτε κορόιδα τους Έλληνες πολίτες»

«Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Μαρινάκης: «Λεφτά από Monopoly» οι οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

Απέναντι σε αυτή την κριτική, ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να αντιστρέψει το επιχείρημα, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο το περιεχόμενο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά κυρίως το κατά πόσο αυτές μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να επιβαρύνουν δημοσιονομικά τη χώρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ απέρριψε τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη» ως λαϊκισμό και ζήτησε την αυστηρή εφαρμογή ελέγχων για τις αυξήσεις τιμών στα ράφια.

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

«Θα έχουμε μειώσεις, ναι. Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεων. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμμεσα γιατί υπάρχουν έμμεσες αυξήσεις εισοδημάτων όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους» τόνισε και πρόσθεσε:

«Η φιλοσοφία των μέτρων που είναι κοντά στην οριστικοποίησή τους και από τον Πρωθυπουργό, γιατί εκείνος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις, είναι η εξής: «Καταφέραμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολέμων και κρίσεων, ενώ μειώσαμε τους φόρους, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Κάτι για το οποίο στον προϋπολογισμό όλα τα κόμματα μας κατηγορούσαν. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα που τάζουν μέτρα, από τα έσοδα τα οποία δημιουργούνται θα τα δώσουν.

Η βασική αιτία αύξησης των εσόδων είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Μία χώρα που είχε ως προς ποσοστό του ΑΕΠ 10% στις επενδύσεις, ενώ η Ευρώπη είχε μέσο όρο 20%, το έχει πάει στο 17,5%. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι επενδύσεις κι έχουν εκτοξευθεί οι εξαγωγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, 600.000 περίπου, έτσι το κράτος να αυξήσει τα έσοδά του και μαζί με τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να έχει τη δυνατότητα να δώσει στον κόσμο κάποια παραπάνω λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα γίνει πλούσιος. Όμως προσέξτε: αυτά που δίνουμε εμείς κοστολογούνται. Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά τα δίνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά».

Σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

«Πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε μία «κόντρα» —εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική της κόντρας, αλλά είναι πολιτική αντιπαράθεση— με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Οικονομικών και κάποιες απαντήσεις που έπρεπε να δώσω κι εγώ για τα κόκκινα δάνεια» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του «δεν πληρώνω»

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του «δεν πληρώνω». Έκανε μία πρόταση, αρχικά είπε ότι αυτό συμβαίνει στην Κύπρο και προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μια απάντηση όπου με βάση τις επίσημες διατάξεις, τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτό αποδομήθηκε και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάνεια, αναφέρομαι και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους, εισφορές ότι είναι «κορόιδα». Εμείς προσπαθούμε και δεχόμαστε μια κριτική σωστή ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα να πάμε στο 2030 τη χώρα. Να πάει μπροστά η χώρα. Δηλαδή να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να μειώνει το χρέος όπως και προσπαθούμε και κάνουμε, να μειώνει τους φόρους, και όχι να γυρίσουμε πίσω στο 1980. Εδώ η αντιπολίτευση, αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει στην πραγματικότητα να βάλουμε όπισθεν.

Άρα δεν έχει να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι ένα ζήτημα να πούμε ότι η αντιπολίτευση «τα λέει λάθος» για να μπούμε σε αυτή την κόντρα. Η ίδια η πραγματικότητα τα αποδομεί. Αν αυτά τα λεφτά τα οποία τάζουν υπήρχαν, θα έπρεπε δίπλα σε κάθε μέτρο πρώτον να έχουν μια σοβαρή κοστολόγηση και δεύτερον ένα αντίμετρο. Δεν το κάνουν αυτό».