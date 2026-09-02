Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ – «Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων»

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

«Παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια. Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη. Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς. Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές. Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

Δείτε LIVE την παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ από τον Αλέξη Τσίπρα:

«Η 7ετία της ΝΔ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία»

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ωστόσο, μαζί με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τον διαρκή κίνδυνο διεθνούς χρηματοπιστωτικής αστάθειας, είναι προκλήσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δίπλα σε αυτές, έχουμε και τις δικές μας δομικές αδυναμίες. Η χώρα γερνά, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας μειώνεται, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή. Η απάντησή σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε άμεσα: Να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας. Να επιταχύνουμε τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μίας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που διεθνώς περιγράφεται πλέον με τον όρο securonomics.

Τι κάνει όμως η σημερινή κυβέρνηση για όλα αυτά; Επτά χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία. Είχε χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και σήμερα φτάσαμε να καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα: Ζούμε καλύτερα απ’ ό,τι ζούσαμε το 2019; Και δυστυχώς η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα. Για τους περισσότερους, η ζωή είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.

Γιατί όμως; Γιατί μειώθηκε η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος. Τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν. Το δημόσιο σχολείο και το ΕΣΥ ως δαπάνες. Την περιφέρεια ως υποσημείωση. Και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και το πλούτο να συγκεντρώνεται στους λίγους. Μια χώρα όπου το κατά κεφαλήν προϊόν παραμένει μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όπου ένας στους τέσσερις κινδυνεύει από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όπου η στέγη απορροφά το 36% του εισοδήματος του πολίτη, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και όπου σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπόρεσε να κάνει φέτος ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Οι αριθμοί λένε το ίδιο πράγμα: η οικονομία σταθεροποιήθηκε, αλλά η χώρα δεν προχώρησε. Η ανάπτυξη δεν έφτασε στη ζωή των πολλών» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι “Διαφθορά ή εντιμότητα”»

Και συνέχισε: «Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη ζημιά. Μια ζημιά που δεν μετριέται μόνο σε ευρώ. Αυτά τα 7 χρόνια άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Το 2019 κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι σήμαινε στην πράξη το Επιτελικό Κράτος. Η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος ήταν η υπαγωγή της ΕΥΠ απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλος πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού, θα είχε παραιτηθεί. Αλλιώς, θα τον είχε καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα. Σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Ο ίδιος του ο ανιψιός, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία, ότι μπήκε εκείνος μπροστά για να μη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, το πραγματικό αφεντικό. Ανήκουστα πράγματα. Το 2019, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είχαμε πιστέψει ότι η διαφθορά, που ήταν μια από τις αιτίες της χρεοκοπίας, είχε πλέον αισθητά περιοριστεί. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, το 97% των πολιτών πιστεύει ότι στη χώρα βασιλεύει η διαφθορά.

Γιατί η εξαίρεση έγινε κανόνας. Οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί έγιναν τρόπος διακυβέρνησης. Στο 58% των δημόσιων συμβάσεων κατατέθηκε μία μόνο προσφορά.

Τι σημαίνει μία προσφορά; Κανένας ανταγωνισμός. Καμία πίεση στην τιμή. Γιατί οι έλεγχοι αποδυναμώθηκαν. Οι ανεξάρτητες αρχές αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο. Γιατί η ευθύνη εξαφανίστηκε. Όλες οι αποφάσεις συγκεντρώθηκαν στο Μαξίμου. Αλλά κάθε φορά που κάτι πηγαίνει στραβά, κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν φταίει για τίποτα.

Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και είναι αυτή που ορίζει και το δίλημμα των επόμενων εκλογών: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;

Γιατί η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική στην πολιτική. Είναι κρίσιμος όρος για την οικονομία. Γιατί κάθε ευρώ που χάνεται, λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Λείπει από τα δημόσια σχολεία. Κι εμφανίζεται στην τιμή των προϊόντων, στο σούπερ μάρκετ. Στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία: Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Για αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται πριν από όλα μια Ηθική Επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο: Διαφάνεια. Έλεγχος. Λογοδοσία. Γιατί οι ισχυροί θεσμοί δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η προϋπόθεση για μια δίκαιη οικονομία που θα αναπτύσσεται για λογαριασμό όλων».

«Παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα»

«Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ένταξή μας στην ΕΟΚ, μοιάζουμε περισσότερο με χώρα των Βαλκανίων και όχι με μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα. Πρώτοι στις τιμές, αλλά τελευταίοι στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη. Προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς το κατά κεφαλήν προϊόν. Ξεκινήσαμε δέκατοι. Χώρες που ξεκίνησαν πολύ πίσω από εμάς, μάς έχουν πια προσπεράσει.

Και αυτό αποτελεί εθνική υποχώρηση. Για δεκαετίες, οι ελληνικές οικογένειες στηρίζονταν σε μια απλή βεβαιότητα: ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από ότι οι γονείς τους. Ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το χθες. Αυτό ήταν το πραγματικό Κοινωνικό Συμβόλαιο της Μεταπολίτευσης. Σήμερα, για πρώτη φορά, μια ολόκληρη γενιά ζει με την τρομακτική βεβαιότητα ότι θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη.

Πώς απαντάμε, λοιπόν, σε αυτό το πισωγύρισμα; Αρκεί ένας κατάλογος μέτρων; Όχι! Χρειάζεται όραμα. Σχέδιο. Αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με έναν μεγάλο, διττό στόχο: Σύγκλιση με την Ευρώπη. Σύγκλιση και μέσα στην Ελλάδα.

Να κλείσουμε την απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά και την απόσταση εντός της χώρας μας, ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους. Την απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ευκαιρίες και σε εκείνους που μένουν πίσω.

Αυτή η μάχη, η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο Νέος Πατριωτισμός.

Και το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις:

Να παράγουμε περισσότερο.

Να μοιραζόμαστε δικαιότερα.

Να ζούμε καλύτερα.

Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου» συνέχισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

«Δεν επιδοτούμε απλώς την οικονομία, χτίζουμε την παραγωγική δύναμη της χώρας»

«Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από την πρώτη μας δέσμευση: Να παράγουμε περισσότερο. Ξεκινάω με μια αλήθεια που πρέπει να ακουστεί δυνατά: Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερες ώρες από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους. Το έλλειμμα στη χώρα μας δεν είναι έλλειμμα εργατικότητας. Είναι έλλειμα παραγωγικότητας, επενδύσεων, και τεχνολογίας. Η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει 45% χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Γι’ αυτό οι χαμηλοί μισθοί δεν είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι η άλλη όψη της χαμηλής παραγωγικότητας και το βασικό κίνητρο για να παραμένει μια επιχείρηση σε δραστηριότητες μικρής προστιθέμενης αξίας.

Δεν ζητάμε λοιπόν από τους ίδιους ανθρώπους να δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα. Ζητάμε να αποδίδει περισσότερο η δουλειά τους. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής.

Και μια νέα Βιομηχανική Πολιτική. Να διευρύνουμε τη παραγωγική μας βάση. Να παράγουμε περισσότερο. Γιατί στηριζόμαστε υπερβολικά στην κατανάλωση, στις εισαγωγές και στα ακίνητα. Και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο ολοένα και διευρύνεται.

Τι σημαίνει, όμως, νέα βιομηχανική πολιτική;

Σημαίνει ότι δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα.

Και στηρίζεται σε τρεις αρχές: Καταρχήν, εθνικές προτεραιότητες.

Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από σήμερα;

Φάρμακα και βιοτεχνολογία.

Ποιοτικά τρόφιμα.

Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης.

Ναυτιλιακή τεχνολογία.

Κρίσιμα υλικά.

Αμυντικά προϊόντα

Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών.

Εκεί κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση. Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δημόσιο απολογισμό κάθε χρόνο.

Δεύτερον, το κράτος επενδύει μακροπρόθεσμα και με τόλμη στην προστιθέμενη αξία.

Στηρίζει νέες τεχνολογίες, μεγάλες υποδομές και επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Και όταν μια επένδυση που χρηματοδότησε ο πολίτης πετυχαίνει, ένα μέρος του οφέλους επιστρέφει στην κοινωνία.

Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς όρους.

Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις. Να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές.

Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια. Όποιος παραβιάζει τους όρους, επιστρέφει τα χρήματα και αποκλείεται από νέα χρηματοδότηση.

Και βάζουμε τρεις καθαρούς στόχους:

Επενδύσεις στον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

ισχυρότερη μεταποίηση,

έρευνα κοντά στο 2% του ΑΕΠ.

Και δημιουργούμε τα εργαλεία για να το πετύχουμε:

Έναν ενιαίο φορέα βιομηχανικής πολιτικής, αντί για δεκάδες υπηρεσίες που δεν συντονίζονται.

Μία ψηφιακή διαδικασία αδειοδότησης, με ανώτατο χρόνο τις 90 ημέρες.

Γιατί σήμερα η αδειοδότηση δεν είναι διαδικασία. Είναι τιμωρία.

Μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας με σταθερές τιμές, ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει το κόστος της πριν επενδύσει. Σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες και κέντρα εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε κάθε περιφέρεια, ώστε και η μικρή επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό, δοκιμές και εξειδικευμένους επιστήμονες.

Και σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες επενδύσεις, ώστε ένα μεγαλύτερο μέρος κάθε έργου να παράγεται εδώ, από ελληνικές επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Δεν επιδοτούμε απλώς την οικονομία. Χτίζουμε την παραγωγική δύναμη της χώρας. Και την επιτυχία θα τη μετρήσουμε από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα παράγουν περισσότερα, θα δημιουργήσουν νέες και καλές δουλειές και θα εξάγουν για πρώτη φορά. Όχι πια δημόσιο χρήμα, χωρίς μετρήσιμο δημόσιο αποτέλεσμα» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η σημερινή κυβέρνηση σπατάλησε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία από την είσοδό μας στην ΕΕ»

«Όλα αυτά όμως χρειάζονται πόρους με ορίζοντα δεκαετίας. Και ως γνωστόν η σημερινή κυβέρνηση σπατάλησε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία από την είσοδό μας στην ΕΕ, το ΤΑΑ.

Γι’ αυτό καλούμαστε σήμερα, είτε να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, είτε να δημιουργήσουμε εμείς, με τις δικές μας δυνάμεις, τη νέα αναπτυξιακή μας ευκαιρία. Επιλέγουμε το δεύτερο. Δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας.

Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία:

Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων.

500 εκ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων.

Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.

Όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους.

Με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας.

Ο κανόνας είναι απόλυτος. Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η διαφορά του βρίσκεται στο σχέδιο αλλά και στη διακυβέρνηση. Επαγγελματική διοίκηση, ανεξάρτητη αξιολόγηση, πλήρης δημοσιότητα των κινδύνων και επανεπένδυση κάθε δημόσιας απόδοσης.

Ο εμβληματικός πυρήνας των στόχων είναι καθαρός:

Υδατική ασφάλεια και σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα.

Ελληνική αλυσίδα φωτοβολταϊκών, μπαταριών και αποθήκευσης.

Προσιτή κατοικία σε δημόσια γη.

Σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος από τα λιμάνια μας προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Αγροδιατροφικά συμπλέγματα που μετατρέπουν το χύδην προϊόν σε τεχνολογία, επωνυμία και εξαγωγή.

Κοινωνικές υποδομές νέας γενιάς, κλιματική ανθεκτικότητα, ναυπηγοεπισκευή και βιομηχανίες διπλής χρήσης.

Όχι σκόρπια έργα. Αλλά συγκεκριμένοι στόχοι που αλλάζουν τον χάρτη της χώρας. Τον πρώτο χρόνο οργανώνουμε τους στόχους και ωριμάζουμε τα έργα. Στην τετραετία θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Στη δεκαετία αλλάζουμε τον παραγωγικό χάρτη της χώρας.

Κι η παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να φτάνει μέχρι την τσέπη του πολίτη. Γιατί η ενέργεια δεν είναι θέμα μόνο της βιομηχανίας. Είναι και θέμα του λογαριασμού του κάθε νοικοκυριού.

Ο στόχος μας για την ενέργεια περιγράφεται σε τρεις λέξεις. Καθαρότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη.

Χτίζουμε επίσης ελληνική αλυσίδα αξίας. Γραμμή συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών, μονάδα συστημάτων αποθήκευσης με ελληνικό σχεδιασμό, ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, ώστε να πάψουμε επιτέλους να καίμε πετρέλαιο για να ανάψει μια λάμπα στο Αιγαίο» συμπλήρωσε.

«Η πράσινη μετάβαση γίνεται παραγωγή και ιδιοκτησία»

«Η πράσινη μετάβαση γίνεται παραγωγή και ιδιοκτησία, όχι απλώς εισαγωγή εξοπλισμού. Γιατί το ενεργειακό κόστος δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι κρίσιμο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας της χώρας να διατηρεί βιομηχανία, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία.

Η ενέργεια παύει να είναι μηχανισμός αβεβαιότητας και αισχροκέρδειας. Γίνεται υποδομή παραγωγής, ασφάλειας και χαμηλότερου κόστους. Και το όφελος δεν θα μένει στη χονδρική αγορά. Θα φτάνει στον λογαριασμό.

Και για τον αγρότη. Το νερό αντιμετωπίζεται ως παραγωγική υποδομή και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Με ενιαίο έργο ταμίευσης και εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων στη Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα. Με Τράπεζα γης που μισθώνει μακροχρόνια δημόσιες εκτάσεις σε νέους αγρότες. Με πολυετείς συμβάσεις παραγωγής με εγγυημένη ποσότητα και τιμή που δεν καθορίζεται μονομερώς. Και με υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα, για να τελειώνουμε με τις ελληνοποιήσεις.

Πρότυπό μας οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας που ελέγχουν όλη την αλυσίδα, από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν ιδιοκτησία των παραγωγών» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κι από την παραγωγή της γης, περνάμε στην παραγωγή του μέλλοντος. Δεν έχουμε την κλίμακα για να ανταγωνιστούμε τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να επιλέξουμε πεδία και να γίνουμε πρώτοι σε αυτά.

Δημιουργούμε δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, με εγγυημένη πρόσβαση για ερευνητικές ομάδες, νοσοκομεία, σχολεία και μικρές επιχειρήσεις.

Και τέσσερα πεδία προτεραιότητας.

Υγεία και διάγνωση.

Ενέργεια και δίκτυα.

Ναυτιλία και εφοδιαστική αλυσίδα.

Πρόληψη καταστροφών.

Και επειδή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, κάθε αλγόριθμος που κρίνει τη ζωή ενός πολίτη μπαίνει σε δημόσιο μητρώο και υπόκειται σε ανθρώπινη επανεξέταση. Και απαγορεύεται η μαζική βιομετρική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.

Για τον σιδηρόδρομο θα πω μία μόνο φράση, και θέλω να ακουστεί ως όρκος. Η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.

Πλήρης λειτουργία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Πιστοποίηση του προσωπικού. Ανεξάρτητη διερεύνηση κάθε συμβάντος. Και μόνο κατόπιν αυτών, μιλάμε για ταχύτητες και για διαδρόμους.

Και αφού εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα. Σχεδιασμός για ενιαίο σύστημα μεταφοράς εμπορευμάτων από τα ελληνικά λιμάνια προς τα Βαλκάνια. Γιατί θέλουμε τα λιμάνια μας κόμβους ενός εθνικού δικτύου, όχι φιλέτα προς πώληση.

Και για τη ναυτιλία, είναι αδιανόητο, τη στιγμή που ελέγχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, να εισάγουμε σχεδόν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ανασυγκροτούμε τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία σε Πέραμα, Ελευσίνα, Σύρο και Χαλκίδα. Και οργανώνουμε προγράμματα πρακτικής άσκησης με αμοιβή και ασφάλιση, για κάθε σπουδαστή των Ναυτικών Ακαδημιών. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου και να μην έχουμε ελληνικό πλήρωμα.

«Πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής»

«Βασικός πυλώνας όμως, του σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα, είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε ότι αν δεν αναπτυχθούμε ισόρροπα δεν θα παράγουμε περισσότερα. Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στη περιφέρεια.

Σε βάθος δεκαετίας, πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής.

Το Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο.

Και το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη.

Ενώ σχεδιάζουμε Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη. Δημιουργούμε περιφερειακές αλυσίδες αξίας και εξασφαλίζουμε στέγη, εργασία, υγεία, εκπαίδευση και καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα σε κάθε τόπο. Αποκέντρωση, όμως, δεν σημαίνει απλώς μετακίνηση υπηρεσιών. Σημαίνει μεταφορά εξουσίας, ευθύνης και πόρων πιο κοντά στον πολίτη.

Με το Σχέδιο «Αριστοτέλης» σχεδιάζουμε την Ελλάδα από κάτω προς τα πάνω:

Διορθώνουμε τις αναγκαστικές συνενώσεις όπου δεν υπάρχει γεωγραφική, λειτουργική και κοινωνική συνοχή.

Αναγεννούμε τις Κοινότητες και ενισχύουμε Δήμους και Περιφέρειες.

Με καθαρές αρμοδιότητες, προσωπικό και σταθερούς, προβλέψιμους πόρους.

Γιατί ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει πιο δημοκρατικό και πιο αποτελεσματικό κράτος» είπε ακόμη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

«Όραμά μας η Θεσσαλονίκη Μητρόπολη των Βαλκανίων. Πράσινη, λειτουργική, ανθεκτική»

Και πρόσθεσε: «Με την ευκαιρία επιτρέψτε μου δυο λόγια για τη πόλη σας, τη Θεσσαλονίκη. Όραμά μας η Θεσσαλονίκη Μητρόπολη των Βαλκανίων. Πράσινη, λειτουργική, ανθεκτική. Καθιερώνουμε ένα ισχυρό πολυμερές πλαίσιο διαβαλκανικής εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας με τις όμορες Βαλκανικές χώρες, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Συνδέουμε τα δίκτυα μεταφορών, τους σιδηροδρόμους, τα λιμάνια, την ενέργεια και τις υποδομές των γειτονικών μας χωρών. Αναδεικνύουμε έτσι τη Θεσσαλονίκη σε παραγωγικό και διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι βασικές πύλες και υποδομές της μητροπολιτικής περιοχής — λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομος, οδικό δίκτυο και logistics, λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Συνδέουμε τα έργα υποδομής με την καθημερινότητα, την παραγωγική ανάπτυξη, την προστασία από την κλιματική κρίση και την ποιότητα ζωής στην Πόλη. Με Μητροπολιτικό δίκτυο μετακινήσεων. Με την επέκταση του Μετρό Δυτικά. Με Ενιαίο Σχέδιο Ανάπλασης του παραλιακού Μετώπου. Έτσι η Θεσσαλονίκη θα γίνει μετρήσιμα καλύτερη πόλη για να ζεις, να εργάζεσαι, να επιχειρείς».