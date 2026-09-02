Νατσιός στη Βουλή: Καμία ασπίδα δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από δόρυ και σπαθί

Επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός από το βήμα της Βουλής, ασκώντας κριτική και για «την προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας στα σχολικά βιβλία, την πληθυσμιακή αλλοίωση λόγω του μεταναστευτικού, καθώς και την εθνικά επικίνδυνη», όπως την χαρακτήρισε, «υποχωρητικότητα έναντι της τουρκικής προκλητικότητας».

Ο πρόεδρος της «Νίκης», κατά την ομιλία του επί του νομοσχεδίου για τις φυσικές καταστροφές, κατήγγειλε την «κυβερνητική αποκοπή από την πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική οικογένεια».

«Δεν ασχολείστε με την ουσία της πολιτικής, που είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών… Έχετε αλλού τον νου σας, στην καρέκλα, στην έδρα, στην εξουσία, που είναι -κατά τον Κίσινγκερ- το ύψιστο αφροδισιακό ποτό», σημείωσε για να συνεχίσει: «Νομίζετε ότι αν δώσετε 2 με 2,5 δισ. ευρώ στους πολίτες, σαν τους λαϊκιστές Μαυρογιαλούρους που καταγγέλλετε, θα σώσετε την πατρίδα» είπε και στηλίτευσε τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη («Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής, μαυρισμένοι και ωραίοι γυρίσαμε»).

«Ο υπουργός Υγείας μας είπε ότι γυρίσαμε από τις διακοπές “όλοι μαυρισμένοι”. Τόσο ξένος με την πραγματικότητα χιλιάδων Ελλήνων, που δεν είχαν να δώσουν πεντακοσάρικα για μετακίνηση… Τι είναι όμως 500 ευρώ για εσάς; Το φιλοδώρημά σας στα πεντάστερα που συχνάζετε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η περίοδος αυτή αρχίζει με ακρίβεια μεγαλύτερη από όσο ήταν στις αρχές του καλοκαιριού. Με τους Έλληνες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για το ρεύμα, για το νοίκι, για το σούπερ μάρκετ, για τα φροντιστήρια και την υγεία».

«Αντί να έχετε έγνοια για την ελληνική οικογένεια, τη διώκετε»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και στο θέμα της Παιδείας και την «εισαγωγή της woke ατζέντας στα σχολικά βιβλία και στις πλατφόρμες του δημοσίου (όπως ο ΕΟΠΥΥ)», τονίζοντας ότι «η παραδοσιακή οικογένεια αποτελεί το έσχατο καταφύγιο του έθνους, το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει».

«Αντί να έχετε έγνοια για την ελληνική οικογένεια, τη διώκετε! Κάθεστε και ασχολείστε με τις εμμονές σας κατά της παραδοσιακής οικογένειας… για τις “δύο μαμάδες”, τους “δύο μπαμπάδες” και το “ακαθόριστο φύλο”», ανέφερε ο κ. Νατσιός, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Παράλληλα, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το μόνο ακαθόριστο που βλέπει ο λαός είναι τα μυαλά σας! Μακάρι να τρέξει και η Υπουργός Παιδείας να αποσύρει τις ίδιες ασχήμιες από τα σχολικά βιβλία… Δυστυχώς, μέσω του σχολείου χτυπάτε την οικογένεια, την τελευταία Μεγάλη του Γένους Σχολή, έσχατο καταφύγιο του λαού μας, θεσμό ιερό… Οι Τούρκοι διδάσκουν “Γαλάζια Πατρίδα” στα σχολεία τους κι εμείς την οικογένεια με δύο μπαμπάδες ομοφυλόφιλους; Να δείχνουμε εικόνες σε 7χρονα και 8χρονα παιδιά; Θα μας τιμωρήσει ο ουρανός όταν πάτε σε παιδιά και τα μαγαρίζετε. Προφύλαξα τα παιδιά, τους μαθητές μου, προσπαθώντας να τους γαλουχήσω με τα νάματα του ελληνικού γένους: με πίστη, με φιλοπατρία, με σεβασμό στην παραδοσιακή οικογένεια».

«Ιδιωτικοποιήσατε την εξωτερική μας πολιτική»

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος της «Νίκης» κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ιδιωτικοποίηση» της εξωτερικής πολιτικής και φοβική στάση απέναντι στην ‘Αγκυρα.

«Δίνοντας την πλειοψηφία της κοινοπραξίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου σε μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία, ομολογήσατε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να προασπίσει αυτοδυνάμως την κυριαρχία της. Στην ουσία ιδιωτικοποιήσατε την εξωτερική μας πολιτική», είπε ο κ. Νατσιός και συμπλήρωσε: «”Κάλλιο να ζητιανεύουμε, παρά προστάτας να έχουμε”, έλεγε ο Κάλβος. Κρύβεστε πίσω, από φόβο, υπό το καθεστώς προστασίας μιας γαλλικής εταιρείας. Η Κάσος είναι σε δική μας οριοθετημένη περιοχή με βάση τη συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν χρωστάμε ενημέρωση σε κανέναν. Πείτε και μια φορά, επιτέλους, όταν οι Τούρκοι απειλούν, την αέναη, διαχρονική απάντηση του Ελληνισμού: “Μολών λαβέ!”. Αυτή είναι η απάντηση του ελληνικού έθνους».

«Καμία ασπίδα δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από δόρυ και σπαθί»

Αναφερόμενος στις τουρκικές παραβιάσεις, ο κ. Νατσιός υπογράμμισε ότι η πολιτική ηγεσία αποδεικνύεται ανεπαρκής.

«Το να έχεις έναν στρατό λεόντων είναι πολύ καλό, αλλά όταν είναι έλαφοι αυτοί οι οποίοι προΐστανται, ακυρώνονται όλα. Και η πολιτική ηγεσία είναι ελάφων… Μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαμε 1.142 παραβιάσεις και παραβάσεις… Πλήρης αποθράσυνση των Τούρκων. Εάν αντίστοιχο περιστατικό με drone συνέβαινε σε άλλη νατοϊκή χώρα, θα είχε διαταχθεί πάραυτα η κατάρριψή του. Προτείνω στην επόμενη απειλή να σταλεί τελεσίγραφο: “Θα το πω στη μαμά μου αν το ξανακάνετε!”. Ίσως προκαλέσει ισχυρή εντύπωση στους “παλαβούς” της ‘Αγκυρας».

Ο κ. Νατσιός συνέχισε τονίζοντας ότι «καμία ασπίδα δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από δόρυ και σπαθί… Πραγματική αποτροπή υπάρχει μόνο όταν ο επιτιθέμενος γνωρίζει ότι θα δεχτεί γερό πλήγμα».

«Επισκέφτηκα το 303 ΠΕΒ… Λείπει το προσωπικό, οι άνθρωποι έχουν γεράσει, έχουν σκεπές από αμίαντο. Έχει διαλυθεί πλήρως αυτό το στρατιωτικό εργοστάσιο. Οι Τούρκοι γίνονται αυτάρκεις κι εμείς τα κλείνουμε», σημείωσε.

«Τα χωρικά μας ύδατα γίνονται σουρωτήρι από τους Τούρκους ψαράδες»

Τέλος, ο κ. Νατσιός μίλησε και για το μεταναστευτικό: «Τα χωρικά μας ύδατα γίνονται σουρωτήρι από τους Τούρκους ψαράδες… φτάνουν ανενόχλητοι μέχρι τις ελληνικές ακτές. Ακυρώσαμε την Επανάσταση του ’21 με τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών μουσουλμάνων που έχουν έρθει, εγκατασταθεί και διαβιούν στην πατρίδα μας. Υπάρχουν μέρη στην Αθήνα που είναι γκέτο. Κάθε φορά που η ελληνική πλευρά αποφεύγει να πράξει τα αυτονόητα, η ‘Αγκυρα προχωρεί ένα βήμα παρακάτω. Δοκιμάζει το σθένος και την αποφασιστικότητα των ελληνικών κυβερνήσεων».