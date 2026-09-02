Άρης: Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη – Ενσωματώθηκαν οι διεθνείς

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Με τον Βασίλη Σπανούλη για πρώτη φορά στην τεχνική καθοδήγηση της ομάδας συνεχίστηκε την Τετάρτη (02.09.2026) η προετοιμασία του Άρη, καθώς ο Έλληνας προπονητής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα μπάσκετ και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις των «κιτρινόμαυρων».

Στη μεσημεριανή προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε στο «Nick Galis Hall», ο Βασίλης Σπανούλης είχε στο πλευρό του τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Χαραλαμπίδη.

Παράλληλα, στην προετοιμασία του Άρη εντάχθηκε η πλειονότητα των διεθνών παικτών. Συγκεκριμένα, στις προπονήσεις επέστρεψαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικέων, Νένο Ντιμιτρίεβιτς και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ενσωματώνεται ο Κεμ Μπιρτς – Θεραπεία για τον Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο Κεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης και αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία την Πέμπτη (03.09).

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα ακολουθήσει για λίγες ημέρες πρόγραμμα θεραπείας στο γόνατο.

Από την προπόνηση απουσίασαν οι τραυματίες Adam Mokoka και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί την Πέμπτη (03.09.2026) με μία ακόμη μεσημεριανή προπόνηση. Το επόμενο αγωνιστικό τεστ των «κιτρινόμαυρων» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (06.09), όταν θα αντιμετωπίσουν τους Vikos Falcons σε φιλική αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».