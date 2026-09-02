Επίθεση στην Times Square: Η 32χρονη που δολοφονήθηκε επέστρεφε από την πρώτη ημέρα μετά την άδεια μητρότητας

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Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την 32χρονη Έριν Πιασέντι, η οποία έπεσε νεκρή σε επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η εργαζόμενη της Bank of America είχε επιστρέψει στη δουλειά της για πρώτη φορά μετά την άδεια μητρότητας και κατευθυνόταν στο σπίτι της, όταν δέχθηκε τη φονική επίθεση.

Η Πιασέντι είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι, μόλις πέντε μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με τους New York Times.

Η 32χρονη, αντιπρόεδρος στο τμήμα business selection and conflicts της Bank of America, είχε ολοκληρώσει την πρώτη ημέρα εργασίας της μετά την άδεια μητρότητας και επέστρεφε στο σπίτι της το απόγευμα της 31ης Αυγούστου.

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφία στην οποία κρατούσε στην αγκαλιά την κόρη της και στεκόταν δίπλα στον σύζυγό της, Φρανκ Πιασέντι.

Το ζευγάρι είχε επίσης μετακομίσει πρόσφατα από το Upper East Side της Νέας Υόρκης σε νέο σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 65 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης.

Η επίθεση στην Times Square

Λίγο πριν από τις 16:30, η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος φέρεται να πλησίασε την Πιασέντι και να τη μαχαίρωσε στην κοιλιά, σε μια επίθεση που η αστυνομία χαρακτήρισε απρόκλητη.

Λίγες στιγμές νωρίτερα, η 49χρονη φέρεται να είχε μαχαιρώσει και τον 68χρονο Τακ Καμ, ο οποίος μόλις είχε βγει από το μετρό και βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί τον γιο του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue και αναμένεται να αναρρώσει.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) περικύκλωσαν τη Σισνέρος λίγο μετά τη δεύτερη επίθεση και της ζήτησαν να αφήσει τα μαχαίρια που κρατούσε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, η 49χρονη αρνήθηκε και φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς λέγοντας: «Δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο», ενώ στη συνέχεια είπε: «Θα σας σκοτώσω».

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τη Σισνέρος να κινεί τα μαχαίρια που κρατούσε και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν με Taser, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα δύο μαχαίρια περισυνελέγησαν από το σημείο, ενώ το αρμόδιο τμήμα του NYPD διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα όπλα τους.

Σύμφωνα με την Τζέσικα Τις, η Σισνέρος δεν είχε ιστορικό συλλήψεων, ωστόσο υπήρχαν δύο καταγεγραμμένα περιστατικά ψυχικής υγείας στις επαφές της με το NYPD, το 2019 και το 2020.

Erin Piacenti, a 32-year-old vice president at Bank of America from Chester, New Jersey, was fatally stabbed in an unprovoked attack in Times Square. She worked in New York City as vice president of business selection and conflicts.

She graduated from the University of… pic.twitter.com/XeRQJYXzqY — T_CAS videos (@tecas2000) September 1, 2026

«Πολύτιμο μέλος της ομάδας μας»

Η Bank of America εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο της Πιασέντι.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και θα μας λείψει πολύ. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά της και σε όλους τους αγαπημένους της», ανέφερε η τράπεζα.

Την 32χρονη αποχαιρέτησε και η Νομική Σχολή του Fordham, όπου είχε γνωρίσει τον σύζυγό της, περιγράφοντάς την ως «ζωντανό και αγαπητό μέλος» της κοινότητάς της και εξαίροντας την ακαδημαϊκή αφοσίωση, τη νομική οξυδέρκεια και τη γενναιοδωρία της.