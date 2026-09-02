Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ συζητούν να δώσουν στην Ουκρανία άδεια για να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τη χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει στο Κίεβο να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ακόμη και μια θετική έκβαση των συνομιλιών δεν θα μπορούσε να καλύψει άμεσα τις επείγουσες ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας.

Σε συνέντευξή του στη ραδιοφωνική εκπομπή του Μπράιαν Κιλμίντ στο Fox News, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ρωτήθηκε εάν αντιτίθεται στην παραχώρηση της σχετικής άδειας.

«Αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή, αν και δεν είναι μια άμεση λύση», απάντησε.

«Χρειάζονται πολλά χρόνια»

Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι η απόκτηση της άδειας από μόνη της δεν αρκεί για να αυξηθεί γρήγορα η παραγωγή των προηγμένων πυραυλικών συστημάτων.

«Η αύξηση της παραγωγής, ακόμη και αν διαθέτει κάποιος την άδεια, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολλά χρόνια. Χρειάζεται να κατασκευάσεις εργοστάσια και αυτά τα όπλα είναι πολύ προηγμένα», σημείωσε.

«Επομένως, είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση, αλλά δεν θα λυθεί πραγματικά το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν» οι Ουκρανοί, πρόσθεσε.

Η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ουκρανίας, την ώρα που Κίεβο και Μόσχα έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά τους.

Η συζήτηση Ζελένσκι – Τραμπ

Το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Ουκρανία άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot είχε τεθεί και κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει τότε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, είχε επισημάνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να προσέξουν πολύ» προτού παραχωρήσουν τέτοιου είδους άδειες, κάνοντας αναφορά και στους πυραύλους Tomahawk.

Ρούμπιο: «Όλος ο κόσμος ζητά περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε παράλληλα ότι η ζήτηση για πυραύλους αναχαίτισης δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια αμυντική προτεραιότητα.

«Όλος ο κόσμος ζητάει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης. Έχουν γίνει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την άμυνα σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά παντού στον κόσμο», είπε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ρούμπιο έθεσε, πάντως, και το ζήτημα των αμερικανικών αποθεμάτων, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή οπλικά συστήματα για τις δικές της ανάγκες.

«Είναι απλώς ζήτημα διαθεσιμότητας και, φυσικά, πρέπει να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι και οι ΗΠΑ έχουν ανάγκες. Προτού μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αποθέματά μας επαρκούν», κατέληξε.