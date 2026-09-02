Pegasus Airlines: Ακύρωσε 12 πτήσεις από και προς τη Ρωσία για «τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους»

Η Pegasus Airlines ακύρωσε δώδεκα πτήσεις από και προς τη Ρωσία, επικαλούμενη «τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους» χωρίς να προσφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι ακυρώσεις αυτές, που επηρέασαν το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, έρχονται εν μέσω ουκρανικών προειδοποιήσεων και αυξημένης έντασης στην περιοχή, αν και η εταιρεία δεν συνδέει επίσημα την απόφασή της με συγκεκριμένο περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Zahraa Hassan
Φωτογραφία: Zahraa Hassan
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Ρωσία προχώρησε η Pegasus Airlines.
  • Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν δώδεκα πτήσεις -έξι αφίξεις και έξι αναχωρήσεις- στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας την Τρίτη.
  • Η εταιρεία επικαλέστηκε «τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους», ενώ οι ακυρώσεις έρχονται εν μέσω ουκρανικών προειδοποιήσεων και αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Ρωσία προχώρησε η Pegasus Airlines, επικαλούμενη «τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δώδεκα ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας ανακοίνωσε ότι η τουρκική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε την Τρίτη έξι πτήσεις άφιξης και έξι πτήσεις αναχώρησης.

Η Pegasus ανέφερε ότι επηρεάστηκαν οι νυχτερινές πτήσεις προς τα ξημερώματα της Τετάρτης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υπόλοιπες πτήσεις συνεχίζονται κανονικά, βάσει προγράμματος.

Οι ακυρώσεις έρχονται εν μέσω ουκρανικών προειδοποιήσεων και αυξημένης έντασης στην περιοχή, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να συνδέει επισήμως την απόφασή της με συγκεκριμένο περιστατικό.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν τακτικά πτήσεις προς ή πάνω από τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων οι Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad και Emirates, δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

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