Φον ντερ Λάιεν: «Νέα κανονικότητα» οι ρωσικές απειλές στην Ευρώπη – Ρούτε: «Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο απερίσκεπτη»

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Για μια «νέα κανονικότητα» αυξανόμενων απειλών επί ευρωπαϊκού εδάφους προειδοποίησαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαρκ Ρούτε, μετά την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία που αποδίδεται από τη Γερμανία στη Ρωσία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για «νέα κλιμάκωση», ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι «η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη».

Μετά τη συνάντησή τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, οι δύο αξιωματούχοι έστειλαν κοινό μήνυμα ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ θα ενισχύσουν τόσο την άμυνα της Ευρώπης όσο και τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, απέναντι στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές.

Φον ντερ Λάιεν: «Επίθεση με στρατιωτικό υλικό από Ρώσους πράκτορες»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία «νέα κλιμάκωση» σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντάς την ευθέως στη Ρωσία.

«Πρόκειται για επίθεση με χρήση στρατιωτικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της ΕΕ», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν θα το ανεχθεί» και εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία.

«Ο εκφοβισμός δεν θα λειτουργήσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι εάν στόχος της Μόσχας ήταν να οδηγήσει την Ευρώπη σε επανεξέταση της υποστήριξής της προς την Ουκρανία, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το αντίθετο, αναφέρει το Euronews.

Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέδεσε τη Λειψία με ένα ευρύτερο μοτίβο ενεργειών που αποδίδονται στη Ρωσία, αναφέροντας παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, drones που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

«Το περιστατικό στη Λειψία δείχνει μια νέα σκληρή αλήθεια για τους Ευρωπαίους: αυτή είναι η νέα κανονικότητα», προειδοποίησε.

«Κάθε κενό που εκμεταλλεύεται η Ρωσία πρέπει να το κλείσουμε»

Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη πρέπει πλέον να μπορεί να αντιδρά «ταχύτερα και καλύτερα», αντιμετωπίζοντας ακόμη και καθημερινές υποδομές ως πιθανούς στόχους και ενισχύοντας αναλόγως την προστασία τους.

Διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα στηρίζει κάθε κράτος-μέλος που στοχοποιείται από τη Ρωσία, υπενθυμίζοντας ότι διαθέτει ήδη ομάδες ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους επιθέσεων.

Παράλληλα, προανήγγειλε συνέχιση και ενίσχυση της πίεσης μέσω κυρώσεων.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τη δολοφονία αθώων παιδιών, ανδρών και γυναικών στην Ουκρανία», δήλωσε.

«Κάθε κενό που εκμεταλλεύεται η Ρωσία είναι ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζητούν τις σχετικές καταχωρίσεις.

Νέο αίτημα δισεκατομμυρίων από την Ουκρανία

Η φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε επίσης ότι η ΕΕ έχει λάβει νέο αίτημα πληρωμής από την Ουκρανία, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη αναγκών της χώρας, μεταξύ άλλων στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Τα κράτη-μέλη εξετάζουν το αίτημα και, σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το νέο αίτημα έρχεται επιπλέον του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ενώ από τον Ιούνιο έχουν ήδη διατεθεί 8,5 δισ. ευρώ για drones και πυραύλους. Χρηματοδότηση προβλέπεται επίσης για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών από ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη δημιουργίας ενός ταχύτερου και περισσότερο ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε εναέριες απειλές να εντοπίζονται και να αναχαιτίζονται ταχύτερα.

Υπενθύμισε παράλληλα το ευρωπαϊκό σχέδιο για επενδύσεις 800 δισ. ευρώ στην άμυνα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ.

Ρούτε: «Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη»

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι έχουν καταγραφεί περισσότερα drones και πύραυλοι να διασχίζουν τον εναέριο χώρο κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τους κινδύνους, σύμφωνα με τον Guardian.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση των «κακόβουλων δραστηριοτήτων» που στοχεύουν άμεσα το έδαφος των συμμάχων, αναφέροντας μεταξύ άλλων πυρκαγιές σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, καθώς και τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λετονία.

«Οι κίνδυνοι που θέτει η Ρωσία είναι σαφείς και εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς», τόνισε.

Ο Ρούτε ξεκαθάρισε παράλληλα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Μόσχας να διχάσει τους συμμάχους ή να τους αποτρέψει από την υποστήριξη της Ουκρανίας θα αποτύχει.

«Η ενότητά μας είναι ακλόνητη, η στήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ξεκάθαρη», ανέφερε.

Τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ για την Ουκρανία το 2026

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπενθύμισε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, σύμφωνα με τις οποίες οι σύμμαχοι συμφώνησαν να διαθέσουν τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026 και αντίστοιχο ποσό το 2027.

Χαρακτήρισε επίσης «κρίσιμης σημασίας» το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, αναφέρει το Euractiv.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά, σημειώνοντας ότι το 2025 καταγράφηκαν νέες αμυντικές δαπάνες άνω των 139 δισ. δολαρίων.

Κλείνοντας, φον ντερ Λάιεν και Ρούτε υπογράμμισαν την ανάγκη ακόμη στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ απέναντι στις νέες απειλές.

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι στη δέσμευσή τους για τη συλλογική άμυνα», τόνισε ο Ρούτε.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή ευρωπαϊκής ασφάλειας», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών επενδύσεων ενδυναμώνει παράλληλα το ΝΑΤΟ και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.