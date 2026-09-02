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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θήβα – Επιχειρούν και 8 αεροσκάφη

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους στην Κάρυστο – Στα 4 χλμ. το πύρινο μέτωπο, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στην Κάρυστο Εύβοιας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση το πρωί της Τετάρτης (2/9). Το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, βρίσκεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες και τον βιολογικό καθαρισμό, ενώ εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112, με το ένα να καλεί σε απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη προς Κάρυστο.

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φωτιά στην Εύβοια
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση, στην Κάρυστο.
  • Το μέτωπο της φωτιάς φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, ενώ οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον βιολογικό καθαρισμό αλλά και από σπίτια.
  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

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Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση, στην Κάρυστο.

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ πλησίον της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες οικίες.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr, το μέτωπο της φωτιάς φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, ενώ οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον βιολογικό καθαρισμό αλλά και από σπίτια.

Εύβοια: Συναγερμός για φωτιά στην Κάρυστο – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης, 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης

Υπενθυμίζεται ότι εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για τη φωτιά στην Κάρυστο.

Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

Νωρίτερα, στις 11:45, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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