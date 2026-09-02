Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους στην Κάρυστο – Στα 4 χλμ. το πύρινο μέτωπο, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση, στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ πλησίον της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες οικίες.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr, το μέτωπο της φωτιάς φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, ενώ οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον βιολογικό καθαρισμό αλλά και από σπίτια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης, 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης

Υπενθυμίζεται ότι εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για τη φωτιά στην Κάρυστο.

Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

Νωρίτερα, στις 11:45, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε εικόνες: