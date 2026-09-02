Κάγια Κάλας: «Κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία» η επίθεση με drones στη Λειψία – Στα σκαριά 1.600 νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε τροχιά περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης της έναντι της Μόσχας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και προαναγγελία νέων κυρώσεων κατά του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού βραχίονα.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επίθεση με drone που απετράπη στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε φέρει «όλα τα χαρακτηριστικά κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας», αφού η Γερμανία επέρριψε την ευθύνη στη Ρωσία για το περιστατικό.

Μιλώντας κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας, η Κάλας δήλωσε ότι η απόδοση ευθυνών από τη Γερμανία έστειλε ένα «πολύ ισχυρό μήνυμα» και επαίνεσε τις κυβερνήσεις της ΕΕ για τη συσπείρωσή τους γύρω από το Βερολίνο.

«Έχουμε ήδη καλέσει τον Ρώσο πρέσβη, όπως έχουν κάνει και πολλά κράτη μέλη. Θα συζητήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε.

Μέτωπο Γαλλίας και Ιρλανδίας κατά του Κρεμλίνου

Άλλοι Ευρωπαίοι υπουργοί υιοθέτησαν εξίσου σκληρή γραμμή. Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε την επίθεση μέρος μιας «μακροχρόνιας προσπάθειας του Κρεμλίνου να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δημοκρατικές της διαδικασίες» και να εξασθενήσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Δεν θα αφήσουμε μια πράξη τέτοιας σοβαρότητας χωρίς συνέπειες», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει τις προτάσεις της Γερμανίας για κυρώσεις και θα προτείνει μέτρα εναντίον πρόσθετων ρωσικών πλοίων.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Έλεν ΜακΈντι, δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει προχωρήσει πέρα από τη συζήτηση απλώς για «υβριδικές απειλές».

«Μιλάμε για σημαντική δραστηριότητα», ανέφερε.

Η ίδια κατηγόρησε τη Μόσχα για μια «πολύ, πολύ ξεκάθαρη προσπάθεια» να διχάσει τις κυβερνήσεις της ΕΕ και να «προκαλέσει φόβο στους πολίτες».

Η επίθεση στη Λειψία και οι νέες κυρώσεις

Το Βερολίνο επέρριψε επίσημα την ευθύνη στη Μόσχα την Τρίτη για το περιστατικό της 4ης Αυγούστου, κατά το οποίο εντοπίστηκαν τρία drone φορτωμένα με εκρηκτικά γύρω από το αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε.

Η Γερμανία ανακοίνωσε διπλωματικά αντίμετρα και σχέδια για τη διεκδίκηση νέων κυρώσεων από την ΕΕ, ενώ η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η Κάλας πρόσθεσε ότι ακόμα 1.600 νέες κυρώσεις που στοχεύουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας βρίσκονται ήδη «στα σκαριά».

Καμία απόφαση δεν θα ληφθεί στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Ωστόσο, η ίδια σημείωσε ότι η Γερμανία έχει την πολιτική στήριξη των εταίρων της στην ΕΕ.

«Αυτή είναι η ενιαία απάντηση που χρειαζόμαστε», κατέληξε η Κάγια Κάλας.

Πηγή: Politico